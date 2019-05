Perché i docenti precari faranno sciopero il 17 maggio

scuolainforma

(Di domenica 5 maggio 2019) Non è ancora definitivamente scongiurato loindetto dalle sigle confederali per il prossimo 17. Di mezzo c’è l’appuntamento al MIUR per continuare le trattative con il governo volte a trovare una soluzione per i corsi abilitanti Pas e le modalità di svolgimento dei prossimi concorsi ordinari. Comunque vada domani, sono migliaia iche scenderanno in piazza per protestare.I motivi I motivi per i quali i sindacati di base manifesteranno il prossimo 17, confermando la giornata di, vanno oltre la contestatissima regionalizzazione della scuola. Le problematiche si estendono anche alle soluzioni individuate per garantire la stabilizzazione deidella scuola secondaria con 36 mesi di servizio. A non convincere è l’ipotesi di approvare l’immissione in ruolo condizionandola al superamento dei corsi abilitanti: i nuovi Pas, ...

