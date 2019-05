Pappa reale | tutti la consigliano ma è davvero un prodotto miracoloso?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Si trova in commercio fresca, in flaconcini, liofilizzata, in pillole, capsule, lozioni, creme, unguenti, shampoo, emulsioni e miscelata con il miele. Parliamo della, un composto gelatinoso dal color giallognolo e dal sapore acidulo,dalle ghiandole salivari delle api, per nutrire sia le larve, sia l’ape regina. Da sempre, come ogni altrodell’alveare ha fatto parte della farmacopea popolare. In un passato a noi tanto lontano era considerata un alimento nobile, e le si riconoscevano non pochi effetti positivi sull’organismo. È con l’arrivo del web che sono cominciate a circolare strane proprietà che si avvicinano più al mondo delle bufale che a effettive proprietà terapeutiche. E così laè diventata un anticancro per eccellenza, un protettore della prostata, curativa nel diabete e tanto altro. Ma è proprio vero che ha tutte queste fantastiche ...

