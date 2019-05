Papa in Bulgaria | ' Non chiudete il cuore a chi bussa alle vostre porte'

Il Papa in Bulgaria 'Non chiudete occhi - cuore e mano a chi bussa alla vostra porta' : ... prima tappa di una due giorni che dalla Bulgaria lo porterà anche in Macedonia del Nord, chiede alle autorità incontrate in piazza Atanas Burov una politica inclusiva verso coloro che 'che cercano ...

Papa Francesco arrivato in Bulgaria - al via la visita Papale : Roma, 5 mag., askanews, - Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la prima tappa della visita di due giorni che comprende anche la Repubblica della Macedonia del Nord. Francesco è stato accolto all'...

Papa Francesco in volo per la Bulgaria : 7.12 Il Papa è partito dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Sofia,in Bulgaria, prima tappa del suo 29eimo viaggio apostolico. Il Pontefice incontrerà il presidente della Repubblica, Radev, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Previste la visita al patriarca ortodosso, Neofit, e al Santo Sinodo. Nel pomeriggio la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I. Il viaggio di Francesco proseguirà poi martedì ...

Il Papa in Bulgaria incontra rifugiati da Siria e Iraq : Città del Vaticano, 3 mag., askanews, - La mattina del 6 maggio il Papa incontrerà in una ex scuola di Sofia ora adibita a campo profughi un gruppo di una cinquantina di rifugiati, tra bambini e ...

