Papa Francesco in volo per la Bulgaria : 7.12 Il Papa è partito dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Sofia,in Bulgaria, prima tappa del suo 29eimo viaggio apostolico. Il Pontefice incontrerà il presidente della Repubblica, Radev, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Previste la visita al patriarca ortodosso, Neofit, e al Santo Sinodo. Nel pomeriggio la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I. Il viaggio di Francesco proseguirà poi martedì ...

Papa in Bulgaria - incontri e messa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 5 MAG - Papa Francesco parte oggi per il suo quarto viaggio dell'anno, il ventinovesimo del pontificato, che fino a martedì lo porta nuovamente nell'area balcanica, prima ...

Il Papa in Bulgaria incontra rifugiati da Siria e Iraq : Città del Vaticano, 3 mag., askanews, - La mattina del 6 maggio il Papa incontrerà in una ex scuola di Sofia ora adibita a campo profughi un gruppo di una cinquantina di rifugiati, tra bambini e ...

