Pallanuoto | amichevole | Italia-Brescia 14-12 Il Settebello conclude oggi il ritiro di

(Di domenica 5 maggio 2019) Ildela Novara sirà, ma ieri sera la Nazionalena diha affrontato e battuto inil, probabile vincitore della regular season della Serie A1 di, nonché squadra qualificata alla Final Eight di Champions League, con lo score di 14-12.Nel capoluogo piemontese gli azzurri si sono allenati per tutta la settimana in vista dei Mondiali della prossima estate, che metteranno in palio due pass olimpici. L’ha giocato ieri sera senza Del Lungo e Figlioli, che hanno indossato la calottina del club di appartenenza, ma anche senza gli infortunati Nicholas Presciutti e De Michelis.Di seguito il comunicato integrale della Federnuoto:“Doppia vittoria delnel common training di sette giorni a Novara che sicon l’allenamento di domenica mattina. Dopo il successo di giovedì 15-11 ...

