Pakistan | medico sieropositivo infetta 90 pazienti con una siringa | 65 sarebbero bambini

(Di domenica 5 maggio 2019) Una notizia davvero orribile arriva dal, precisamente dalla provincia del Sindh, dove undi una struttura sanitaria locale, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, avrebbeto il virus dell'Hiv a circa novanta persone. Di queste, si ritiene che almeno sessantacinque di loro siano. La vicenda ha provocato l'indignazione dell'opinione pubblica del Paese, considerato da sempre a bassa prevalenza di persone sieropositive. I mediai hanno confermato che l'uomo è stato comunque arrestato, notizia quest'ultima confermata anche dal ministro della salute, Azra Pechuho.Una malattia in espansione inCome detto, ilè una nazione che non ha un'alta percentuale di persone positive al virus dell'Hiv, ma anche qui purtroppo, specialmente tra i soggetti che fanno uso di droghe, il male si sta diffondendo piuttosto rapidamente. Le ...

