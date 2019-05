Serie B - Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono. Il Livorno vince e aspetta la Salernitana : Il campionato di Serie B emette i primi verdetti di retrocessione: con una giornata d'anticipo Carpi e Padova salutano la cadetteria, retrocedendo in Serie C. BENVENTO-Padova 3-3 - Infinita girata d'...

Diretta Benevento-Padova e Livorno-Carpi alle 15 : probabili formazioni. Dove vederle in tv : BENEVENTO - Due le gare della trentasettesima giornata di campionato in programma oggi alle 15. Al Vigorito il Benevento ospita il Padova . I giallorossi di Bucchi , blindato il quarto posto, ...

Carpi-Padova 2-1 : I padroni di casa del Carpi hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete di Andrea Arrighini nell'ultimo quarto di partita, al 78° minuto, su assist di Pasciuti, che ha permesso alla sua squadra di ...

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

