Oroscopo 14 maggio | Capricorno autoritario | fantasia dei Gemelli in calo

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : opportunità per Acquario e Gemelli : Nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei Gemelli, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. opportunità per Gemelli Ariete: ...

Oroscopo 13 maggio : Gemelli e Bilancia sotto pressione - Cancro in tensione : Il lunedì si presenta sempre come una giornata faticosa, in cui le energie sono poche ma estremamente necessarie per cominciare la settimana. Il 13 maggio sarà piuttosto faticoso i Gemelli e la Bilancia, mentre per altri molto più facile e pregno di risvolti creativi, come nel caso del Toro. L'amore sarà al top per il segno del Leone e dei Pesci. L'Oroscopo di lunedì 13 maggio dall'Ariete alla Vergine Ariete: svegli ma decisamente affaticati. ...

L'Oroscopo del giorno 7 maggio - 2ª sestina : magnifico martedì per Acquario e Capricorno : La settimana sarà molto interessante dal punto di vista astrologico. Di seguito L'oroscopo del giorno martedì 7 maggio 2019, come sempre in esclusiva per i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra le novità di spicco nella giornata in analisi, in evidenza ...

Oroscopo 6 maggio : Sagittario con poca energia : Nuova settimana che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla seconda settimana del mese di maggio 2019 e arrivano nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 6 maggio 2019. Come sempre amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: per i nati sotto questo segno questa sarà una giornata interessante. È probabile che ci sia proprio qualche buona novità anche sul piano ...

L'Oroscopo di domani 6 maggio : Scorpione indeciso - Cancro comprensivo : Le opportunità fortunate non mancano nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alla buona sorte. L'oroscopo seguente approfondisce le novità mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Buone opportunità nelL'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro carattere amabile attira simpatie e i vostri modi, uniti alle vostre spiccate capacità intellettive, vi fanno affermare in svariati campi. In amore, oltre a ricercare il ...

Oroscopo Paolo Fox 6-12 maggio : classifica a Mezzogiorno in Famiglia : Mezzogiorno in Famiglia, Oroscopo settimanale 6-12 maggio: classifica di Paolo Fox Si conclude la prima settimana di maggio con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dello zodiaco: la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia con l’Oroscopo della settimana prossima. Al dodicesimo posto il segno dell’ACQUARIO: agitato con se stesso. Non riescono a trovare la via giusta. Situazioni conflittuali e noiose. ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 6 maggio : Acquario appassionato - Capricorno distaccato : I simboli zodiacali, tramite le previsioni astrali di lunedì, sono invitati dagli astri ad approfondire i propri stati d'animo, investendo sensazioni positive nei rapporti amorosi. L'oroscopo dell'amore di coppia elargisce delle dritte utili per raggiungere la serenità e la felicità. Astri e oroscopo dell'amore di coppia di lunedì Ariete: in coppia esprimerete le emozioni in modo intellettuale e approfondito, dopo aver esaminato la situazione ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 6 maggio : Leone sentimentale - Scorpione frettoloso : Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì puntano un riflettore sull'emotività per facilitare nuovi incontri amorosi. L'oroscopo dell'amore per i single diventa così il trampolino di lancio per dare il via a nuove storie d'amore. Previsioni astrologiche di lunedì Ariete: non fate prevalere la passione, aprendovi a nuove storie con impeto poiché spinti da un'irruenza eccessiva. Piuttosto vagliate bene la situazione prima di ...

Oroscopo della settimana - Branko : le previsioni di oggi - 5 maggio : Branko della settimana: le previsioni dell’Oroscopo di oggi, domenica 5 maggio Anche per i prossimi 7 giorni le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko che rendiamo note in questo pezzo sono tratte dal libro “Calendario Astrologico 2019”, nel quale il re delle stelle ha reso nota la situazione astrale di tutto l’anno: noi, come lascia intendere il titolo dell’articolo, ci limitiamo, per ovvie ragioni, a ...

L’Oroscopo di oggi : Paolo Fox e le previsioni di domenica 5 maggio : Paolo Fox, oroscopo 5 maggio 2019: le previsioni dello zodiaco di oggi per tutti i segni Anche per la giornata di oggi, domenica 5 maggio, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, uscito in edicola la settimana scorsa. Dalla rivista in questione, nella quale sono disponibili in modo completo e approfondito le previsioni per single, vita di coppia e professione, dal 4 al 10 ...

L'Oroscopo di domani 6 maggio da Ariete a Vergine : Luna in Gemelli e Mercurio in Toro : L'oroscopo di domani 6 maggio 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante per quelli come noi, appassionati d'Astrologia, che attendono con curiosità buone notizie nonché le ultime novità in arrivo insieme alle previsioni zodiacali giornaliere. La Luna è pronta a passare in Gemelli portando grosse chance in amore a quei pochi segni fortunati. Ottime notizie si annunciano anche sul comparto economico/lavorativo in ...

Oroscopo 8 maggio : importanti decisioni per Bilancia - torna il sereno per l'Acquario : In questa giornata di mercoledì 8 maggio, Venere sarà nei gradi della Bilancia. Proprio i nativi di questo segno dovranno prendere un'importante decisione in ambito amoroso. Marte sarà nel segno dei Gemelli, donando loro una buona dose di energie da spendere. Acquario e Pesci in risalita grazie al pianeta Nettuno, mentre il Sole si troverà nei gradi del Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 8 ...

L'Oroscopo di domani 5 maggio : Sagittario innamorato - Capricorno insicuro : Le previsioni astrologiche seguenti puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità dei segni zodiacali, elargendo dei consigli utili e fortunati. L'oroscopo di domenica risulta molto ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo. Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore per voi amici dell'Ariete viene vagliato e soppesato, per prendere una decisione definitiva. Venere e Saturno incrociano una quadratura che ...