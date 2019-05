Ordine d’arrivo MotoGP | risultato e classifica GP Spagna 2019 | vince Marquez su Rins e

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : comanda Marquez su Rins - Dovizioso 4° - Rossi 9° : Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Marc Marquez veleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alex Rins e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO DI Spagna 2019 – MotoGP 1 93 M. ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato GP Azerbaijan 2019 : Valtteri Bottas al comando su Hamilton e Vettel : Valtteri Bottas (Mercedes) comanda il Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno a 15 giri dalla conclusione davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quarto Max Verstappen mentre è quinto Charles Leclerc che ha appena effettuato il suo pit stop ma ha a disposizione la gomma soft. Andiamo a vedere la classifica provvisoria del Gran Premio di Baku. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO Azerbaijan 2019 – ...

Amstel Gold Race 2019 - Ordine d’arrivo e classifica. Van der Poel in trionfo - battuto Alaphilippe. De Marchi settimo : Mathie Van der Poel ha vinto l’Amstel Gold Race 2019, il fuoriclasse olandese si è imposto in un finale incredibile battendo Simon Clarke, Jakob Fuglsang e soprattutto Julian Alaphilippe che ha sprecato tutto. Alessandro De Marchi è il migliore italiano col suo settimo posto, Matteo Trentin ha chiuso la top ten. Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica generale dell’Amstel Gold Race 2019. Amstel Gold Race 2019, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019. Alex Rins vince - Valentino Rossi secondo - cade Marquez : Alex Rins ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha trionfato ad Austin in maniera inattesa approfittando alla grande della clamorosa caduta di Marc Marquez, dominatore della gara prima di scivolare dopo 8 giri. Valentino Rossi ha accarezzato il successo e ha sognato l’impresa ma nel finale è stato superato da Rins e non è riuscito a reagire. Terzo posto per Jack Miller mentre Andrea ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019 : Ad Austin si è disputato il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. La gara è stata estremamente spettacolare e ricca di colpi di scena tra cui la clamorosa caduta di Marc Marquez quando si trovava al comando della corsa, Valentino Rossi ne ha approfittato e ha piazzato la sua proverbiale zampata mentre Andrea Dovizioso è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazza. Di seguito l’Ordine d’arrivo e la classifica del GP ...

Ordine d’arrivo F1 - risultati e classifica GP Cina 2019. Lewis Hamilton trionfa davanti a Bottas ed a Vettel. Leclerc chiude quinto : Lewis Hamilton vince da dominatore il GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai il campione del mondo in carica ha ottenuto il sesto successo su questa pista, il 75° in carriera. A completare il podio l’altra W10 del finlandese Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel. Quarto l’olandese della Red Bull Max Verstappen a precedere l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, non ...

Ordine d’arrivo F1 - risultati e classifica GP Cina 2019 : Ordine d’arrivo F1, risultati e classifica GP Cina 2019 1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 2 77 V. Bottas (M) Mercedes 3 16 C. Leclerc (D) Ferrari 4 5 S. Vettel (M) Ferrari 5 33 M. Verstappen (M) Red Bull 6 10 P. Gasly (D) Red Bull 7 3 D. Ricciardo (D) Renault 8 11 S. Perez (D) Racing Point 9 7 K. Raikkonen (D) Alfa Romeo 10 23 A. Albon (D) Toro Rosso 11 18 L. Stroll (D) Racing Point 12 8 R. Grosjean (M) Haas 13 20 K. Magnussen (M) ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato e classifica. Marquez domina - Valentino Rossi secondo! Dovizioso terzo : Marc Marquez ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha subito preso il largo dominando la gara senza mai essere insidiato dagli avversari, il Campione del Mondo torna al successo mostrando i muscoli da vero fuoriclasse. Alle sue spalle si è lottato per il secondo posto: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno regalato emozioni a suon di sorpassi. Di ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince - Leclerc terzo. Vettel quinto : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Epilogo incredibile al Sakhir: Charles Leclerc comandava agevolmente la gara ma a dieci giri dal termine il suo motore ha iniziato ad avere dei problemi, il monegasco della Ferrari non ha potuto più usufruire dell’ibrido e ha così concluso in terza posizione superato anche da Valtteri Bottas nel finale. Doveva arrivare una doppietta della Rossa e invece è ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica : A Melbourne si è disputato il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo all’Albert Park con i piloti che si sono dati battaglia per la vittoria, lo show non è mai mancato sul tracciato semicittadino nella terra dei canguri. Le Mercedes hanno dominato la gara con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, Ferrari in grandissima difficoltà con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di seguito l’Ordine d’arrivo ...