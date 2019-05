Boxe - Clemente Russo : “Inseguo le Olimpiadi 2020 - per entrare nella storia. Voglio essere il portabandiera dell’Italia a Tokyo” : Clemente Russo si è reso protagonista di una bella vittoria contro il promettente tedesco Deroy Boy in un match disputato nella nuova palestra nata nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), il 37enne non si nasconde come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Il sogno sarebbe quello di centrare a Tokyo 2020 la quinta Olimpiade, un traguardo che mai nessun pugile ha raggiunto nei secoli dei ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile e nello skeet maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Basket 3×3 - Tokyo 2020 : come ci si qualifica alle Olimpiadi? Sistema molto complesso : il regolamento : Comincia tra pochi giorni la lunga corsa del Basket 3×3 verso le sue prime Olimpiadi, quelle di Tokyo 2020. Si partirà con le qualificazioni ai Mondiali, che porteranno sia gli uomini che le donne a Porto Rico, e precisamente a San Juan. Andiamo a vedere il meccanismo che porta in Giappone. Va, prima di ogni cosa, fatta una premessa: il meccanismo esposto è identico per uomini e donne, senza differenza alcuna. Il Giappone, in quanto Paese ...

