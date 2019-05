NUOVE CONCESSIONI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI-PERCHE' SOLO DIECI GIORNI DI TEMPO PER

Energia : Terna firma accordo per l’acquisizione di 2 NUOVE CONCESSIONI per la costruzione di linee elettriche in Brasile : Terna, tramite la controllata Terna Plus, la società del Gruppo responsabile dello sviluppo delle attività inTernazionali, ha firmato oggi un accordo con Construtora Quebec, società di costruzione nel settore energetico attiva in Brasile, finalizzato all’acquisizione della quota di controllo di due concessioni per realizzare ed esercire complessivamente circa 350 km di infrastrutture elettriche nel Paese sudamericano. Le due concessioni, che ...