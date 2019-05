Nuova Zelanda | la premier Jacinda Ardern si fidanza | era mai successo?

Fedor Konyukhov - a remi dalla Nuova Zelanda a Capo Horn : Dopo aver remato in solitaria per quasi 10.000 chilometri dalla Nuova Zelanda al largo del Cile, il navigatore russo Fedor Konyukhov è stato avvistato nei giorni scorsi da un ricognitore dell'aviazione cilena a circa 750 chilometri da Capo Horn. Konyukhov, 67 anni, sta tentando di diventare il primo uomo a circumnavigare a remi su Akros, speciale kayak d'altura lungo 9 metri, la Terra sulla rotta dell'emisfero Sud. Partito il 6 dicembre da ...

Nuova Zelanda - arrestato a Christchurch un uomo con munizioni e bomba - : La polizia ha fermato un 33enne dopo aver rinvenuto proiettili e un sospetto ordigno in un edificio abbandonato. Lo scorso 15 marzo nella città neozelandese il terrorista suprematista Brenton Tarrant ...

L'Ambasciatore in Nuova Zelanda : «L'Italia in debito con il popolo Mori» : Se in Italia il 25 aprile si festeggia il giorno della liberazione dal nazifascismo, dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, si commemorano le morti dei soldati uccisi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Due feste - la liberazione e l'altra nota come Anzac Day - che apparentemente non ...

Attentati in Sri Lanka - l’Isis rivendica. Il governo : “Vendette per i morti in Nuova Zelanda” : Secondo il governo dello Sri Lanka, dove si sono verificati gli Attentati di Pasqua provocando la morte di 321 persone, tra cui 45 bambini, gli attacchi sarebbero una vendetta per le vittime di Christchurch, in Nuova Zelanda. L'Isis ha poi rivendicato la responsabilità del massacro: "I killer sono combattenti dello Stato islamico".Continua a leggere

In altalena per 33 ore : Guinness World Records per un sedicenne in Nuova Zelanda : Chi da bambino non ha volteggiato su di un’altalena, magari per delle ore. Ebbene un sedicenne della Nuova Zelanda ne ha fatto un record. Il giovane, Charlie O’Brien di Napier nell’isola del sud, ha conquistato un nuovo record di maratona in altalena con 33 ore e 21 minuti, battendo il precedente record segnato nel 2013 da una connazionale di Auckland. Il primato è stato omologato da Guinness World Records. Il ragazzo, che ...

Nuova Zelanda : 33 ore 21 minuti in altalena - è record mondo : Un sedicenne della Nuova Zelanda, Charlie O'Brien di Napier nell'isola del sud, ha conquistato un nuovo record di maratona in altalena con 33 ore e 21 minuti, battendo il precedente record segnato nel ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : vince il Canada - in testa sempre la Nuova Zelanda : Conclusa a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. vince il Canada, che va al secondo posto in classifica scavalcando gli USA. In testa sempre la Nuova Zelanda, resiste al quarto posto l’Australia, davanti alla Francia. Finalissima Canada-Inghilterra 7-5 Finale 3° posto USA-Francia ...

In Nuova Zelanda non ci sono abbastanza uova : Un po' perché sta aumentando la domanda e un po' perché è diminuita l'offerta (ma non è colpa delle galline)

Ecco come installare Harry Potter : Wizards Unite su Android al di fuori della Nuova Zelanda : Niantic ha annunciato una versione beta di Harry Potter: Wizards Unite che al momento è disponibile solo in Nuova Zelanda, tuttavia è possibile installare il gioco anche sui dispositivi Andorid fuori dalla Nuova Zelanda. Da notare che al momento chiunque al di fuori della Nuova Zelanda può solo svolgere il tutorial e successivamente spostarsi sulla mappa e navigare nell'interfaccia utente e creare la propria bacchetta magica, ma in realtà ...

Nuova Zelanda - la terra del Signore degli Anelli devastata dall'inquinamento : "La Nuova Zelanda " fa notare Kevin Hague del gruppo di conservazione Forest and Bird - sta perdendo specie ed ecosistemi più velocemente di quasi qualsiasi altro Paese al mondo. Quattromila delle ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Australia - USA e Nuova Zelanda : Scattata a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. completata la fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 04:00 Finale Nuova Zelanda 7s 43 26 17 Giappone 7s 0 0 0 04:22 Finale Samoa 7s 40 21 19 Spagna ...

Nuova Zelanda : approvata stretta su armi : ANSA, - WELLINGTON, 10 APR - Il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato quasi all'unanimità, 119 voti contro 1, una Nuova legge sulle armi da fuoco che rende illegali le armi automatiche e ...

In Nuova Zelanda è stata approvata una riforma sull’uso delle armi : Il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una riforma per regolamentare l’uso delle armi nel paese. La riforma – che era stata annunciata dalla prima ministra Jacinda Arden poco dopo l’attentato in due moschee di Christchurch compiuto dal 28enne australiano Brenton