Nuoto | Federica Pellegrini | “Il tempo qui a Trieste è un buon segnale nei 200 stile

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

Federica Pellegrini tra foto hot e Nuoto duro : ci vuole un fisico bestiale : E quando sottolinea che in Giappone non andrà da turista, è proprio vero: non ha esaurito tutte le cartucce, ha ancora tanto da dare e dire al nuoto mondiale e allo sport italiano, consapevole che a ...

Nuoto - le Championship Swim Series saranno trasmesse in diretta streaming e in esclusiva su OA Sport! Presenti Federica Pellegrini - Detti e il meglio mondiale! : Il grande Nuoto sbarca su OA Sport. Tre week end di sfide spettacolari da seguire in streaming, in diretta e gratuitamente sul Tempio dello Sport che, in collaborazione con Sport2you/Irc Sport Tv, la web tv che si trova in home page e in coda agli articoli di OA Sport, si è aggiudicato i diritti in esclusiva per l’Italia delle neonate Championship Swim Series, l’evento itinerante primaverile della Fina che distribuirà emozioni e ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna in gara il 4 maggio : appuntamento sui 200 sl a Trieste - ci sarà anche Gabriele Detti : Federica Pellegrini tornerà in gara nel weekend del 4-5 maggio in occasione del “Trofeo del Centenario”, la quindicesima edizione del Memorial Calligaris che quest’anno celebrerà il secolo di vita della Triestina Nuoto. La Divina sarà infatti protagonista a Trieste e nuoterà gli amati 200 stile libero in un meeting che si preannuncia davvero spettacolare con la presenza anche di Gabriele Detti e Laszlo Cseh. A darne la ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho continuato a gareggiare per qualificarmi alla quinta Olimpiade. Nei 200 la mia erede non è ancora nata” : Federica Pellegrini punta dritto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La campionessa di Spinea, dopo aver dato ottimi segnali ai Campionati italiani di Nuoto a Riccione, è tornata ad allenarsi a Livigno per preparare i prossimi appuntamenti stagionali e in particolare i Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) di fine luglio, in cui parteciperà alla sua nona rassegna iridata. L’obiettivo numero uno della “Divina” resta però la qualificazione a Tokyo ...

Nuoto - la ISL si avvicina : la Champions League in vasca con Peaty - Ledecky e Federica Pellegrini : E la Champions League del Nuoto si avvicina. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (FINA), è pronto per godersi lo spettacolo. Dopo l’incontro a Londra che ha visto tanti esponenti dell’élite natatoria mondiale coinvolti sul finire del 2018, l’avvio della ISL (International Swim League) è vicino. Attraverso questa ...

Federica Pellegrini : "Vado ancora forte - ma dopo le Olimpiadi di Tokyo lascio il Nuoto" : Sport e luce, due mondi apparentemente distanti, ma uniti dalla costante ricerca di prestazioni al limite. In cuor suo la Divina ha già deciso e magari chissà, il futuro in tv, ma non solo. 'Spero ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ai Mondiali e alle Olimpiadi gareggio per divertirmi” : Federica Pellegrini può dirsi soddisfatta. L’avvicinamento agli Assoluti primaverili di Nuoto non era stato dei migliori, per la febbre che l’aveva costretta a saltare alcuni giorni nella preparazione. La campionessa di Spinea, però, ha fatto il suo realizzando il quarto crono dell’anno al mondo nei 200 stile libero (1’56″60) e l’11° nei 100 sl (53″72), centrando la qualificazione al suo nono Mondiale in ...

Nuoto - Federica Pellegrini a cuore aperto : “mi diverto ancora tantissimo - ma dopo Tokyo 2020 smetto davvero” : La nuotatrice veneta ha ammesso che chiuderà la propria carriera dopo l’Olimpiade di Tokyo 2020 Federica Pellegrini non finisce mai, continuando a stupire e a macinare record su record. Domenica a Riccione ha piazzato l’ennesimo record italiano della sua carriera, candidandosi ad un ruolo da protagonista in questa lunga e complicata stagione del Nuoto che terminerà a Las Vegas con la Champions League e poi con gli Europei in ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : si comincia da Guangzhou. Come funziona? Gabriele Detti e Federica Pellegrini al via : Un totale di 109 atleti provenienti da 28 federazioni nazionali daranno vita ad un evento senza precedenti nel mondo del Nuoto. Si tratta delle FINA Champions Swim Series che andranno a caratterizzare la stagione natatoria, oltre alle ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale (clicca qui per saperne ...

Nuoto - Coppa Brema 2019 : il trionfo dell’Aniene e i record italiani in vasca corta di Detti nei 400 sl e di Federica Pellegrini nei 100 sl : Il Circolo Canottieri Aniene colpisce ancora nel campionato italiano a squadre di Nuoto tenutosi a Riccione, manifestazione in vasca corta in memoria dell’incidente aereo avvenuto il 28 gennaio 1966 all’aeroporto di Brema nel quale persero la vita una selezione della Nazionale italiana accompagnata dallo staff tecnico e il giornalista RAI Nico Sapio. La compagine guidata da Federica Pellegrini si è imposta infatti sia nella ...

VIDEO Federica Pellegrini Nuoto : “Ho gestito meglio lo sforzo e il crono è ottimo. Si pensa ai Mondiali” : Federica Pellegrini ha sciorinato una delle prestazioni delle sue nella staffetta 4×200 stile libero donne dei Campionati italiani di nuoto a Riccione. L’azzurra, nuotando il crono di 1’55″43 (lanciato), ha gestito meglio lo sforzo rispetto alla gara individuale, chiudendo l’avventura in questa rassegna nazionale nel migliore dei modi e con buoni riscontri pensando al futuro, e ai Mondiali in Corea del Sud, la sua ...

Nuoto – Campionati Italiani Assoluti : 4×200 sl alle Fiamme Oro - Federica Pellegrini decisiva per il secondo posto dell’Aniene : Le Fiamme Oro ai Campionati Italiani Assoluti vincono la staffetta donne 4×200 metri stile libero, prestazione da incorniciare per Federica Pellegrini Ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione le Fiamme Oro trionfano nella staffetta 4×200 metri stile libero donne con il tempo di 8’04?53. Dietro le vincitrici, l’Aniene ha schierato in terza frazione Federica Pellegrini. L’azzurra ha tirato fuori una prestazione da ...