Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince anche la 5 km dei Campionati

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019)in versione Cristoforo Colombo. L’azzurro ci ha preso gusto e, dopo aver dominato la scena nella 10 km neiUSA in Florida, ha concesso il bisnella 5 km odierna, che si è disputata sempre nelle acque di Miami, dimostrando di aver acquisito sempre più dimestichezza in questa tipologia di gara. A Key Biscayne Greg ha posto il proprio sigillo in una competizione che ha assunto i crismi di un campionato italiano.Il campione olimpico dei 1500 stile libero, infatti, ha prevalso allo sprint nei confronti del compagno di allenamenti Domenico Acerenza che, per la prima volta in gara in acque libere, ha dimostrato di saperci fare, dando confermadelle sue eccellenti attitudini. Non è un caso che vedremo il lucano impegnato negli Assoluti a Piombino il 5 giugno, giocarsi il pass di qualificazione ai prossimi Mondiali 2019 in Corea del Sud (13-19 ...

OA_Sport : #nuoto Gregorio #Paltrinieri non si ferma più e vince anche la 5 km in Florida: tripletta azzurre nelle acque statu… - otechim : Nuoto di Fondo, Paltrinieri dominatore a Miami, vince anche la 5 km! - SwimmerShopit : Nuoto di Fondo, Paltrinieri dominatore a Miami, vince anche la 5 km! -