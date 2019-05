calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) La sconfitta sul campo del Pisa (3-0) ha lasciato il segno in casa, la società infatti ha deciso dil’allenatore Beppee ha richiamato William, la squadra è impegnata nel campionato di Serie C ma sta attraversando un momento difficile ed adesso dovrà prepararsi per i playoff.era subentrato proprio ail 19 febbraio scorso, le attese sono state però deluse, per questo motivo è stato deciso un nuovo ribaltone in panchina.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloCalcioWeb.

Noovyis : Un nuovo post (Ora è anche ufficiale: esonerato Sannino, al Novara torna Viali) è stato pubblicato su Playhitmusic… - Dave1426477479 : RT @tvdellosport: ?? | NOVARA, ESONERATO GIUSEPPE SANNINO! Fatale per lui la sconfitta subita ieri contro il #Pisa ?? ?? Al suo posto pron… - AlfredoPedulla : Ora c’è anche il comunicato del #Novara: esonerato #Sannino, torna #Viali -