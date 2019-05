Negli ultimi dieci anni l' esercito dei disoccupati in Italia è aumentato di 800 000 unità

Atletica - Diamond League Doha : Semenya vince Negli 800m. Saranno gli ultimi della sua carriera? : Nel primo appuntamento della Diamond League 2019 , che si tiene a Doha, in Qatar, l'attenzione è tutta rivolta verso Caster Semenya . L'atleta sudafricana stravince negli 800 metri femminili con il ...

Decine di civili sono morti Negli ultimi giorni negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia : L’agenzia AFP scrive, citando fonti governative, che Decine di civili sono stati uccisi negli ultimi giorni nel nord dell’Etiopia, nella regione degli Amara, in seguito ad alcuni scontri tra diversi gruppi etnici. Al momento non ci sono molte informazioni sugli scontri, ma

LIVE Barcellona 1-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : decide per ora il gol di Suarez. Si entra Negli ultimi dieci minuti del primo tempo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Il “Guardian” ha fatto un utile operativo per la prima volta Negli ultimi vent’anni : Guardian News and Media, la società che gestisce i giornali britannici Guardian e Observer, ha avuto, nell’ultimo anno fiscale, un utile operativo per la prima volta dal 1998. L’utile operativo dell’anno fiscale che si è concluso a inizio aprile è stato

Abbassare le tasse? Macché - Negli ultimi dieci anni i tributi sono cresciuti : superati i 500 miliardi : Non c'è governo negli ultimi anni che non abbia promesso di Abbassare le tasse. Ma a giudicare dai numeri, nessuno c'è riuscito. Secondo i dati del Tesoro elaborati da AdnKronos nel 2018 i tributi ...

Municipio Roma IV. Della Casa : “Negli ultimi mesi gli incendi sono quadruplicati” : “In questo Municipio abbiamo intrapreso da mesi attività di contrasto agli insediamenti abusivi, al traffico illecito di rifiuti e ai roghi tossici. sono almeno 6 le baraccopoli abbattute dall’inizio del 2019 con relativo sequestro giudiziario delle aree, molte delle quali sono private per cui abbiamo intimato il ripristino dei luoghi”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma IV Roberta Della Casa. “In ...

Coppa Italia - un trofeo a misura della Lazio. Quinta finale raggiunta Negli ultimi 11 anni : Roma Se c'è una competizione a misura della Lazio, quella è la Coppa Italia. negli anni dispari dal 2009 a oggi, fatta eccezione per il 2011, la truppa biancoceleste ha sempre raggiunto la finale in ...

Imane Fadil - parla uomo che l’ha assistita Negli ultimi giorni : “Tornata da una cena - ha vomitato. Non si è più ripresa” : Chiede “una risposta” John Pisano, l’uomo che ha ospitato Imane Fadil nella sua casa di Rozzano e che l’ha assistita negli ultimi giorni di vita. Chiede una risposta perché è lui che l’ha vista morire lentamente su un letto dell’Humanitas di Milano senza che sia stata ancora accertata la causa. E per ottenerla ha deciso di raccontare gli ultimi giorni di vita della sua amica anche ai giornali, in una doppia ...

Torino - Cairo-Mazzarri da record : mai così tanti punti Negli ultimi 25 anni : Da qui alla fine della stagione ci sarà modo per parlarne, ora la concentrazione nel mondo Toro è tutta riservata ai prossimi fondamentali impegni. A partire dall'importantissimo scontro diretto ...

Le 5 tech company più green nel mondo Negli ultimi anni : L' Earth Day 2019 può essere ricordato come una giornata di bilanci per l'ambiente, dato che molte aziende stanno facendo i conti con i piani di sostenibilità che avevano divulgato per mostrare i ...

Università - nel Mezzogiorno il 30% in meno di iscritti Negli ultimi 10 anni : negli ultimi 10 anni nelle Università italiane ci sono 200 mila iscritti in meno. Ma il dramma è al sud, perchè nelle univesità del nord si ha un +7% di iscritti nel sud invece 30% in meno di giovani ...

Fognini e le 5 migliori imprese dei tennisti italiani Negli ultimi 20 anni : ... che all'11° tentativo ha sfatato finalmente il tabù Federer , eliminando dal torneo il numero due del mondo con il punteggio di 6-4 7-6 4-6 7-6 in due ore e 57 minuti. Seppi è il quinto tennista ...

Borse - pausa a maggio dopo i forti rialzi? Ecco come è andata Negli ultimi dieci anni : Le statistiche indicano che il periodo tra la primavera e l’estate è solitamente complicato per i mercati azionari perché tendono a prendersi una pausa dopo lo slancio della prima parte dell’anno. Andrà così anche quest’anno?...