NBA Playoff | Houston batte Golden State all' overtime | Warriors sul 2-1

Playoff NBA - che errore di Steph Curry : sbaglia la schiacciata da solo. VIDEO : Se quella di questa notte è stata la peggior prestazione dell'anno di Steph Curry " e probabilmente una delle peggiori della carriera ai Playoff " è perché il numero 30 negli ultimi anni ha abituato ...

Playoff NBA - Harden prende per mano Houston : riaperta la serie contro gli Warriors : Playoff NBA, Harden e Durant continuano nel duello a suon di canestri da urlo: nella notte l’ha spuntata Houston Playoff NBA, gli Houston Rockets battono un colpo. Nella notte la squadra di coach D’Antoni ha vinto gara-3 della serie contro gli Warriors, rimettendosi in sella dopo lo 0-2 subito nei primi atti in quel di San Francisco. Sul parquet di Houston è salito in cattedra Harden, autore di 41 punti nel 126-121 finale in ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...

Playoff NBA - la via crucis di Enes Kanter : gioca con la spalla lussata nei 4 overtime : Gara-3 tra Portland e Denver è stata una maratona, ma per Enes Kanter è stata più che altro una via crucis. Già alle prese con un infortunio alla spalla, il centro turco dei Nuggets teme di aver ...

Playoff NBA - George Hill&Rodney Hood : gli eroi inattesi di gara-3 con un passato in comune : George Hill e Rodney Hood. Rodney Hood e George Hill. I due si conoscono bene, sono stati compagni di squadra prima nello Utah, entrambi titolari nella stagione 2016-17, e poi a Cleveland nell'ultima ...

Playoff NBA - l'incredibile record di 'Iron Man' Jokic : in campo per 65 minuti su 68 : Se, quando vi siete svegliati stamattina, eravate ancora mezzi addormentati nel controllare il tabellino di gara-3 tra Portland e Denver, vi sarà sembrato strano vedere solo "4:58" alla voce minuti ...

NBA - playoff : Portland-Denver infinita. Festa Blazers al 4° supplementare : Vietato passare al Moda Center. Nemmeno dopo 4 tempi supplementari, che hanno trasformato gara-3 tra Portland e Denver nella gara di playoff più lunga dal 1953. I Blazers strappano 140-137 il successo ...

NBA - Portland-Denver nella storia : giocati quattro supplementari - non succedeva dal 1953 nei playoff! Vincono i Blazers : Si è riscritta la storia della NBA nella primissima mattinata italiana. Portland ha sconfitto i Denver Nuggets per 140-137 nella gara-3 della semifinale di Western Conference ma ai Blazers sono serviti addirittura quattro supplementari per avere la meglio nei confronti dei Nuggets, soltanto una volta nella storia dei playoff del massimo campionato cestistico americano si erano giocati quattro overtime per decretare il vincitore: bisogna risalire ...

Playoff NBA – Colpo Bucks a Boston - Antetokounmpo divino : ai Blazers servono 4 overtime per battere i Nuggets : I Milwaukee Bucks sbancano il TD Garden di Boston in Gara-3 grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria dopo 4 overtime per i Blazers sui Nuggets: i risultati delle sfide dei Playoff NBA della notte Doppio grande appuntamento nella notte italiana con due semifinali di Conference. Si inizia ad Est con il big match Celtics-Bucks. Dopo le prime due gare, si spezza la parità in favore dei Bucks che si prendono la terza sfida grazie ad uno ...

Playoff NBA - Portland-Denver 140-137 gara-3 : McCollum dà ai Blazers il 2-1 dopo 4 overtime : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 140-137 4OT L'equilibrio iniziale della gara è rotto dall'ingresso in campo della second unit di Portland, che mette la propria firma sul primo parziale della ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee espugna Boston - Portland piega Denver al quarto overtime : Due le partite di Playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla ...

Basket NBA Playoff - Giannis lancia i Bucks sul 2-1 con Boston : Ha il corpo di un dio greco scolpito nell'ebano, la preponderanza fisica dei grandi centri del passato, la fame di chi non si sente ancora arrivato. Giannis Antetokounmpo scatena tutta la sua ira ...

Playoff NBA - Boston-Milwaukee gara-3 116-123 : Giannis inarrestabile - i Bucks vanno sul 2-1 : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 116-123 Paul Pierce dopo gara-1 aveva detto che la serie tra Boston e Milwaukee era "già finita", ma forse non aveva considerato che potesse esserlo in favore dei Bucks ...

NBA Playoff - Embiid e Butler la strana coppia di Philadelphia : Coach Brown spiega: 'I playoff sono un altro sport. La sua leadership è apprezzata e rispettata'. Così tanto che gli consegna la palla per iniziare i giochi. Per andare da Embiid e sfruttare la loro ...