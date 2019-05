NBA | LeBron James e il retroscena dell' addio di Magic Johnson | ' Nessuno mi ha detto nulla'

NBA - LeBron James in rotta con i Los Angeles Lakers? 'Non è vero niente' : Se seguite LeBron James su Instagram come fanno altre 48,7 milioni di persone, saprete bene che al Re piace condividere nelle sue stories gli allenamenti in palestra, spesso accompagnati da una ...

NBA - "Time 100" - c'è LeBron James nella lista dei più influenti leader mondiali : Un who's who del meglio del meglio tra i personaggi che si sono messi in mostra in diversi campi " dall'arte alla politica, dallo spettacolo alla scienza, fino a comprendere ovviamente anche lo sport ...

NBA – Lonzo Ball racconta il primo allenamento di LeBron James : “giocammo 5vs5 - segnò tutti i punti della sua squadra!” : Lonzo Ball racconta il primo allenamento di LeBron James con i Lakers: nella partitella 5vs5, LeBron segnò tutti e 21 i punti della sua squadra, infilando 7 triple! Per i giocatori più giovani, giocare insieme a LeBron James è un sogno. ‘The Chosen One‘ è per molti di essi un indolo, una fonte di ispirazione, o comunque un modello da rispettare per quanto riguarda talento, mentalità e attitudine tanto dentro, quanto fuori dal ...

Playoff NBA - Charles Barkley invita LeBron James a commentare le gare in TV : Ci avevano già pensato in molti, ma Charles Barkley era stato il primo a farlo presente già lo scorso marzo. E dopo la sfida tra Houston Rockets e Utah Jazz al termine del secondo giorno di partite ...

NBA - Durant si sfoga : 'Odiato come LeBron ma va bene così : voglio solo vincere' : Non parla spessissimo, ma quando lo fa spesso dice cose interessanti. Magari controverse, ma interessanti. E proprio prima del via dei playoff, i terzi consecutivi che affronta con la maglia dei ...

NBA - funziona la scuola di LeBron James : buoni voti e i complimenti di Barack Obama : Sono orgoglioso di essere testimone del loro successo", il resto del messaggio spedito al mondo via Twitter da Barack Obama. complimenti subito raccolti dal giocatore dei Lakers, che sempre su ...

Paul Pierce e i playoff NBA senza LeBron James : «Difficile avvicinarsi a Michael Jordan» : Paul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerPaul Pierce, dal basket al pokerSi accendono i riflettori sui playoff Nba, ma il re resta al buio. Dopo 13 partecipazioni ...

NBA - i Lakers dicono addio a Walton : Tyronn Lue o Monty Williams per allenare LeBron : Atteso, pronosticato, alla fine è arrivato. Il licenziamento di Luke Walton coglie probabilmente pochi di sorpresa ma va a concludere, malamente, una stagione iniziata tra mille speranze, tramutatasi ...

NBA – LeBron James e il dolce messaggio a Nipsey Hussel : “veglia su di noi - senza di te qui non è più lo stesso” : LeBron James rivolge un dolce messagio all’amico Nipsey Hussel, il rapper ucciso lo scorso 31 marzo: il ‘Re’ si unisce alle migliaia di persone che hanno presenziato alla commemorazione per la sua morte allo Staples Center di Los Angeles Migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione di Nipsey Hussel, il rapper ucciso il 31 marzo al di fuori di un negozio d’abbigliamento a Los Angeles. La cerimonia ...

NBA – Lonzo Ball - parole al miele per LeBron James : “un sogno giocare con lui - il suo IQ è incredibile” : Lonzo Ball spende parole di grande elogio per LeBron James: il giovane playmaker dei Lakers sottolinea le doti cestistiche e umane del numero 23 giallo-viola LeBron James e Lonzo Ball si sono piaciuti fin da subito. Il Re non ha mai mancato occasione di sottolineare le qualità del n°2 dei Lakers e il giovane Playmaker ha sempre parlato in termini positivi della stella ex Cleveland Cavaliers. Anche dopo la mancata trade che avrebbe portato ...

NBA – Lakers - dimissioni Magic Johnson : LeBron James tenuto all’oscuro di tutto? : LeBron James aveva incontrato Magic Johnson qualche giorno prima delle dimissioni senza che gli venisse comunicato nulla: il Re si è detto ‘stordito’ dell’addio del plenipotenziario giallo-viola Nella giornata di ieri, le dimissioni di Magic Johnson sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. L’addio dell’uomo che ha creato l’odierno roster dei Lakers é solo l’ultima notizia negativa nella ...

NBA - reunion a bordo campo per l’ultima di Wade : Paul - LeBron e Carmelo Anthony non potevano mancare [FOTO] : Chris Paul, LeBron James e Carmelo Anthony sono giunti a Brooklyn per salutare Dwyane Wade nell’ultima gara da professionista Chris Paul, LeBron James e Carmelo Anthony, si sono recati questa notte in quel di Brooklyn per assistere all’ultima gara da professionista del loro grande amico e collega Dwyane Wade. L’ormai ex cestista degli Heat ha giocato contro i Nets l’ultima gara, raccogliendo il saluto del pubblico ...

NBA - Dwyane Wade all'ultima gara in carriera : la sorpresa di LeBron - CP3 e Carmelo : Ero abbastanza a disagio questa sera a prendere tutti questi tiri " 28, per la cronaca " con i miei compagni che continuavano a non attendere altro che io prendessi delle conclusioni. Adoro la ...

NBA – LeBron James non si nasconde : “guarderò i Playoff - voglio vedere quali giocatori…” : LeBron James guarderà i Playoff NBA da spettatore, in modo tale da poter studiare team e giocatori che faranno bene, anche in ottica free agency LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno fallito l’accesso ai Playoff. Il ‘Re’, dopo aver legato per diversi anni il suo nome alla postseason americana, dovrà accontentarsi di guardare gli altri dal divano di casa… e prendere appunti. Già perché, come spiegato a SpectrumSportsnet, LeBron ...