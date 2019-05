Napoli | Insigne | “Rinnovo? Aspetto il presidente”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Ai microfoni di Sky Sport Lorenzocommenta la vittoria sul Cagliari grazie al rigore realizzato in pieno recupero. Il fantasista partenopeo parla anche del rinnovo del contratto: “Sto aspettando il presidente – dice – Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma. Cosa ci siamo detti? Sono cose private. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in conferenza, nessuno di loro ha espresso la volontà di cedermi. C’è stata qualche incomprensione, l’importante è essersi chiariti e andare avanti“. Sul rigoreaggiunge: “Sono il capitano ed è stata una responsabilità importante per me. Sono orgoglioso e contento di prendermi queste responsabilità, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla in alto“.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO ...

