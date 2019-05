Napoli contro la camorra Figlio di un boss | ribelliamoci VIDEO

Napoli-Cagliari - occhio ai diffidati : sette gli azzurri a rischio trasferta contro la Spal : I diffidati del Napoli Questa sera contro il Cagliari, il Napoli deve fare attenzione perché sono ben sette i giocatori diffidati che potrebbero mettere a rischio la trasferta contro la Spal. Gli azzurri diffidati sono Raul Albiol, Amadou Diawara, Nikola Maksimovic, Arek Milik, Allan, Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysaj. Diawara, Maksimovic ed Allan sono, però, indisponibili, mentre Albiol, Milik, Koulibaly ed Hysaj in caso di cartellino ...

Napoli in piazza contro la camorra - c'è anche il figlio di un boss : «I camorristi fanno una vita di merda - quella che meritano» : «I figli dei camorristi non vivono bene e i camorristi fanno una vita di merda, da cane, quella che meritano». A parlare è Antonio Piccirillo, 23 anni, che porta sulle spalle il...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : ... ma per funzionare vanno alimentate dalla linfa di una società consapevole delle delicate scelte di cui ogni giorno è depositaria, della cultura e della visione del mondo che intende coltivare'. ...

Giorgio Napolitano - l'appello contro i sovranisti alle europee : un Presidente emerito a orologeria : Anche Giorgio Napolitano scende in campo contro i sovranisti sporchi, brutti e cattivi. L'ex Presidente della Repubblica si unisce all'appello dei senatori a vita pubblicato sul Corriere della Sera, con Mario Monti in prima fila. "Come ricercatori, di fronte alla fascinazione di nuove spinte isolazi

Napoli fuori controllo - Cafiero De Raho : 'Serve la risposta dello Stato'. Resta grave la bimba : Monito del Procuratore nazionale antimafia dopo la sparatoria in pieno centro nella città partenopea, dove ormai si muore per caso, per una pallottola vagante. Come quella che ha colpito al torace la ...

Napoli : 'Prima le persone' - 20mila alla marcia contro il razzismo : Si sono radunati in tanti, quasi ventimila, nonostante la fitta pioggia, per percorrere il centro di Napoli dietro lo striscione 'Prima le persone'. È riuscita la manifestazione di questa mattina a ...

Napoli - agguato davanti all’asilo : sette fermi. Blitz polizia e carabinieri contro clan D’amico-Mazzarella : Poco meno di un mese fa a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, i killer entrarono in azione davanti a un asilo. Un uomo fu ucciso e il nipotino, 4 anni, che era con lui e il padre, rimasto ferito, scappò via abbandonando il suo zainetto. Per quell’omicidio è scattata un’operazione di operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla Dda di Napoli per l’esecuzione di un fermo nei confronti di sette esponenti del ...

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Napoli - sparatoria tra la folla : 6 proiettili contro un pregiudicato - è gravissimo. Bimba ferita : Terrore a Napoli dove una sparatoria poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli. Sono molto gravi le condizioni di uno...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Caso Insigne - incontro tra Raiola ed i vertici del Napoli : deciso il futuro! : Mino e Vincenzo Raiola hanno avuto un faccia a faccia con i vertici del Napoli: Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti Mino e Vincenzo Raiola, agenti di Lorenzo Insigne, hanno avuto quest’oggi il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso, sono stati i protagonisti di un faccia a faccia per delineare il futuro del calciatore azzurro. Ebbene, ...

Fedele : “Napoli stagione deludente! Mettere le curve a 30 euro è fare muro contro muro non fa bene a nessuno! Il mio voto al Napoli è…” : Enrico Fedele sulla stagione del Napoli A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Enrico Fedele, ecco quanto ha dichiarato: “Le curve a 30 euro contro il Cagliari significa fare muro contro muro e questo non fa bene a nessuno. La stagione del Napoli è deludente, quindi al di sotto della sufficienza, volevo dare 4 come voto, ma dico 5 perchè è vero che il Napoli occupa sempre il secondo ...

Calciomercato Napoli - incontro con Insigne : la volontà delle parti è continuare insieme : L'ultimo periodo, tra problemi fisici e malumori dei tifosi, non è stato semplicissimo, ma adesso per Lorenzo Insigne può tornare il sereno. Giornata parecchio importante in casa Napoli per il futuro ...

Napoli - la rabbia dei disoccupati contro il Pd : 'Il tempo è scaduto' : Nella giornata di lunedì 29 aprile si sono verificati degli scontri a Napoli tra le forze dell'ordine e gli attivisti del Movimento dei disoccupati organizzati 7 novembre, in presidio davanti al teatro Sannazaro di via Chiaia poco prima dell'arrivo del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, accompagnato dal governatore campano Vincenzo De Luca. I disoccupati hanno dimostrato il proprio sdegno per il comportamento dei ...