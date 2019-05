Napoli - Cagliari 2-1 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

La Var regala la vittoria al Napoli : Insigne piega il Cagliari al 98? : Il Napoli batte il Cagliari 2-1 in uno dei posticipi della 35esima giornata del campionato di serie A. Con questa vittoria il Napoli raggiunge quota 73 punti e, a tre giornate dalla fine del...

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

Il VAR salva un Napoli soporifero : il Cagliari esce a testa alta : Il Napoli conquista aritmeticamente il secondo posto: i ragazzi di Ancelotti salvati dal VAR, il Cagliari esce deluso ma a testa alta Un Napoli spento, quello sceso in campo questa sera nel posticipo della 35ª giornata di Serie A. La squadra partenopea, poco motivata dalla sua situazione in classifica, ha sottovalutato il match di questa sera contro il Cagliari, che ha invece dimostrato di voler far bene in casa della seconda migliore ...

Calcio : posticipo - Napoli-Cagliari 2-1 : 22.32 Al San Paolo, il Napoli, con una clamorosa rimonta, supera 2-1 il Cagliari. I partenopei sono ora aritmeticamente secondi; per i sardi una sconfitta amara, ma non gravissima in ottica salvezza (+8 sulla terz'ultima, l'Empoli). Primi 45' avari di emozioni. L'unico lampo una conclusione di Younes a lato (16'). Nella ripresa, dopo un paio di chance per Mertens, arriva il lampo del gol di Pavoletti (63', assist di tacco di Barella). ...

