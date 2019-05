MotoGP Spagna 2019 | Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport | differita Tv8

MotoGP - GP Spagna 2019 : su che canale vedere la gara di domenica 5 maggio. La guida completa : Dopo il vivace Gran Premio degli Stati Uniti che ha ravvivato la lotta mondiale, siamo giunti al quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, quello del Gran Premio di Spagna. Le luci dei riflettori sono sono tutte puntate sul consueto duello motoristico Italia – Spagna che vede protagonisti il padrone di casa Marc Marquez (Honda WRC), Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Il catalano, con la caduta in terra americana, ...

MotoGP - GP Spagna. Yamaha ufficiali in ombra in qualifica - team satellite protagonista : Una griglia particolare, speciale, che fa riflettere e che ti riporta in una dimensione inattesa. Fabio Quartararo in pole , il più giovane nella MotoGP dell'era moderna con 20 anni e 14 giorni dopo ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : l’analisi delle qualifiche di Guido Meda : Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani. Di seguito ...

Il Motomondiale è giunto al suo quarto appuntamento stagionale e arriva per la prima volta in Europa in una delle piste amate dai piloti, quella spagnola di Jerez de la Frontera. A trionfare un anno fa è stato il campione del mondo Marc Marquez, intenzionato a ripetersi, anche se giusto nell'ultima gara di Austin per

VIDEO MotoGP - Highlights GP Spagna 2019 : pole di Quartararo - sorpresa Morbidelli. Indietro Valentino Rossi : Le immagini più belle e la sintesi delle qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP. La pole position a sorpresa è andata al transalpino Fabio Quartararo, bravo a precedere il nostro Franco Morbidelli, sorprendente secondo. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi, domani chiamato alla rimonta dalla piazzola numero 13. GLI Highlights DELLE QUALIFICHE DELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà decisiva la scelta delle gomme ma per la vittoria non c’è solo Marquez” : Andrea Dovizioso ha ottenuto un buon quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2019. Il forlivese, tornato in testa alla classifica mondiale dopo il regalo di Marc Marquez nel GP degli USA, è sembrato abbastanza a suo agio nel weekend assieme alla sua Ducati, in un circuito che ha sempre sofferto in carriera e dove non è mai riuscito a fare meglio di quinto. Dopo un primo tentativo più lento, Andrea ha cambiato passo, presentatosi ...

MotoGP – Sabato da dimenticare per Valentino Rossi in Spagna : le parole del Dottore dopo le amare qualifiche di Jerez : Valentino Rossi mastica amaro a Jerez de la Frontera: le parole del Dottore dopo le qualifiche del Gp di Spagna Sabato amaro per Valentino Rossi: dopo sessioni di prove libere complicate, anche le qualifiche non sono state positive per il Dottore a Jerez de la Frontera. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2, oggi pomeriggio in Spagna, dunque domani sarà costretto a partire dalla 13ª posizione in ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : Fabio Quartararo poleman più giovane della storia! Crolla il record di Marquez : 48 giorni: per questa differenza di poco più di un mese e mezzo, Fabio Quartararo toglie un record a Marc Marquez. Il poleman del GP di Spagna di Jerez de la Frontera, è anche il più giovane della storia della classe regina, da quando essa è la MotoGP. Il transalpino infatti ha conquistato la partenza al palo all’età di 20 anni e 14 giorni, mentre il precedente primato apparteneva all’iberico ed era di 20 anni e 62 giorni. IL NUOVO ...

MotoGP Spagna - fiducia Dovi : "Pronti a giocarcela in gara" : Andrea Dovizioso è fiducioso in vista della gara, dopo il 4° posto conquistato in qualifica a Jerez e le ottime indicazioni date dalla sua Ducati sul passo: "Le sensazioni in sella sono buone - ha ...

Domani, 5 maggio, alle ore 14.00, prenderà il via GP di Spagna di MotoGP, quarta prova del Mondiale 2019. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i centauri più veloci del Pianeta si confronteranno per portarsi a casa il successo di tappa. Si prospetta una gara interessante, nella quale sono tanti i piloti in ballo per il successo. Gli osservati speciali, neanche a dirlo, saranno Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

MotoGP - GP di Spagna. Iannone cade nelle quarte libere - 'unfit' per la gara : Brutta scivolata nelle ultime libere del primo GP europeo della stagione, quello di Jerez, per Andrea Iannone: il pilota dell'Aprilia è caduto nelle prime fasi del turno alla curva 11. Le radiografie ...

MotoGP di Spagna - sorpresa in pole position : c'è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : ... conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1'36 880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli , 1'38 962, e il campione del mondo in carica, lo spagnolo ...

MotoGP - GP Spagna. La curva 6 intitolata a Dani Pedrosa : 'Un sogno che diventa realtà' : Sul circuito australiano sono ricordati anche Wayne Gardner , a cui è dedicato il rettilineo , e il cinque volte Campione del Mondo Mick Doohan , a cui è intitolata la curva 1.

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Spagna : Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Jerez de la Frontera: il quarto del Motomondiale, che si corre in Spagna. Quartararo ha 20 anni e questa è la sua prima stagione