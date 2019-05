MotoGp | Rins non si pone più limiti | “la Suzuki va fortissimo | sono in piena lotta per il

Marc Marquez MotoGp - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

Pagelle MotoGp - GP Spagna 2019 : Marquez si riscatta - Rins si conferma - Vinales non sbaglia - Rossi risale - Ducati sufficienti : Come era preventivabile è Marc Marquez a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Una gara attenta e impeccabile del campione del mondo, che ha vinto con merito. Lo spagnolo chiude a pieni voti, come i due piloti del team Yamaha Petronas, nonostante alterne fortune, quindi Ducati e Yamaha ufficiali, con i propri quattro piloti, fanno il massimo possibile di giornata. Male, invece, Jorge Lorenzo e ...

MotoGp Jerez - domina Marquez - 2° Rins - poi Viñales. Dovizioso 4° - Rossi è 6° : Gli sbarbatelli possono aspettare. Il 'vecchio' Marquez, per la prima volta il più anziano della prima fila da quando corre in MotoGP, regola gli scalpitanti cavallini della Yamaha Petronas, in quest'...

MotoGp – Marquez in fiducia - Rins contento - per Vinales è una vittoria : le parole dei primi 3 dopo Jerez : Marc Marquez chiude davanti a tutti a Jerez, Rins e Vinales completano il podio: ecco le dichiarazioni dei migliori 3 nel post gara dopo la caduta di Austin, Marc Marquez torna subito a dominare. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti sul circuito di Jerez, dall’inizio alla fine, chiudendo senza sbavature. Una grande vittoria per il campione in carica che tiene dietro Alex Rins e Maverick Vinales, per un podio tutto ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : comanda Marquez su Rins - Dovizioso 4° - Rossi 9° : Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Marc Marquez veleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alex Rins e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO DI Spagna 2019 – MotoGP 1 93 M. ...

Alex Rins - MotoGp GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGp a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

MotoGp – L’infarto di Casillas e le ambizioni per Jerez - Rins avverte i rivali : “cercheremo di lottare e vincere ancora” : Le sensazioni di Alex Rins alla viglia del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo in conferenza stampa E’ un Alex Rins ottimista e motivato, quello che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Austin, lo spagnolo della Suzuki ha intenzione di continuare a restare con i migliori e lottare ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

MotoGp Suzuki - Mir : «Rins è un candidato al titolo» : ROMA - Quando Alex Rins vinceva la sua prima gara in MotoGp ad Austin, lui tagliava il traguardo del Gp delle Americhe in 17ª posizione. Joan Mir non ha ancora ingranato con la Suzuki al suo ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Rins lotterà per il titolo» : ROMA - In Texas ha provato a contenerlo, ma senza fortuna. Nel Gp delle Americhe Valentino Rossi ha dovuto cedere il passo ad Alex Rins, che lo ha preceduto vincendo la sua prima gara in MotoGp. Da ...

