MotoGp – Marquez in fiducia | Rins contento | per Vinales è una vittoria | le parole dei

MotoGp - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

MotoGp di Spagna - vittoria di Marc Marquez. Dovizioso e Rossi fuori dal podio : A Jerez la vittoria va a Marc Marquez (Honda). Sul podio del MotoGp di Spagna a seguire Alex Rins (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha). Il francese Fabio Quartararo, che ieri ha aveva conquistato la pole position, ha dovuto abbandonare la gara che lo stava vedendo protagonista. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso e quinto piazzamento Danilo Petrucci in sella a Yamaha. Valentino Rossi, partito dalla quinta fila, ha conquistato il sesto ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGp : Nella gara di casa ha preceduto Alex Rins della Suzuki e Maverick Viñales della Yamaha, per Dovizioso e Rossi un quarto e un sesto posto

MotoGp - a Jerez trionfa Marc Marquez : 14.47 Marquez vince a Jerez e torna leader. Marc parte a razzo e soffia la prima posizione a Quartararo. Il francese e Morbidelli,entrambi su Yamaha Petronas, cercano di tallonare lo spagnolo che prova a fare la gara nel modo a lui congeniale in solitaria. Quartaro prova a inseguire,ma rompe ed è costretto al ritiro.Secondo diventa Rins su Vinales. Dovizioso passa Morbidelli e punta almeno al terzo posto.Rossi risale, ma il duello più ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : comanda Marquez su Rins - Dovizioso 4° - Rossi 9° : Mancano ormai pochi giri alla conclusione del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Marc Marquez veleggia incontrastato davanti a tutti, precedendo Alex Rins e Maverick Vinales. Quarto Andrea Dovizioso su Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi arranca in nona posizione. Out Fabio Quartararo per un problema alla sua M1. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO DI Spagna 2019 – MotoGP 1 93 M. ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...

MotoGp - GP Spagna. Warm up : 1° Marquez - 10° Dovizioso - 15° Valentino Rossi. Iannone out : Nessuna conseguenza per il campione del mondo, che prosegue senza problemi il Warm up. La gara della MotoGP scatta alle 14. MotoGP, i tempi del Warm up 1 Marc Marquez 1'37.595 2 Maverick VINALES 1'...

MotoGp - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...

MotoGp - Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez : bene anche Morbidelli [TEMPI] : Marc Marquez in palla nel warm up di Jerez, male invece Valentino Rossi lontano dai migliori anche stamane Dopo una caduta ad inizio warm up, Marc Marquez si è ripreso alla grande andando a piazzarsi al primo posto questa mattina sul circuito di Jerez. In attesa della gara che vedrà Quartararo partire dalla pole position, buona prova anche per Franco Morbidelli giunto quaerto dietro a Marquez appunto, alla Yamaha di Vinales parso in ...

MotoGp - goffa caduta per Marquez nel warm up di Jerez [VIDEO] : Marc Marquez ha iniziato la sua domenica in quel di Jerez con una caduta molto strana in uscita dai box Marc Marquez è stato protagonista di una caduta abbastanza anomala ad inizio warm up in quel di Jerez. Il pilota della Honda ha avuto qualche problema con l’inserimento delle marce, proprio durante l’uscita dai box. Marc si è sporto per dare un’occhiata a ciò che stesse accadendo alla sua moto, rallentando pian piano ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...