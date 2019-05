MotoGp | Marquez domina a Jerez davanti a Rins e Viñales | tutte le FOTO della festa

MotoGp : Marquez guida classifica iridata : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Classifiche del motomondiale dopo il Gran Premio di Spagna, corso sul circuito di Jerez:MotoGp 1 Marc Marquez 70 punti 2 Alex Rins 69 3 Andrea Dovizioso 67 4 Valentino Rossi 61 5 ...

Marc Marquez MotoGp - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

VIDEO GP Spagna MotoGp 2019 - Highlights e sintesi : dominio di Marc Marquez - Dovizioso quarto - rimonta di Valentino Rossi : Marc Marquez ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha ben controllato in avvio della gara e poi è scappato via non lasciando spazio agli avversari, il Campione del Mondo ha ampiamente riscattato la caduta di Austin e si è portato in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Alex Rins che oggi ha concluso in seconda piazza dopo il trionfo negli USA. Buon quarto posto di Andrea ...

Pagelle MotoGp - GP Spagna 2019 : Marquez si riscatta - Rins si conferma - Vinales non sbaglia - Rossi risale - Ducati sufficienti : Come era preventivabile è Marc Marquez a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Una gara attenta e impeccabile del campione del mondo, che ha vinto con merito. Lo spagnolo chiude a pieni voti, come i due piloti del team Yamaha Petronas, nonostante alterne fortune, quindi Ducati e Yamaha ufficiali, con i propri quattro piloti, fanno il massimo possibile di giornata. Male, invece, Jorge Lorenzo e ...

MotoGp - l’ammissione di Marquez : “nei primi cinque giri ho avuto paura. Avversari? Oggi non mi interessava di nessuno” : Il pilota della Honda ha parlato della vittoria ottenuta a Jerez, svelando le sensazioni avvertite durante la gara Seconda vittoria stagionale per Marc Marquez, il pilota della Honda si impone a Jerez e torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Austin. Un successo che vale doppio per lo spagnolo, risalito in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto nel post gara il ...

MotoGp - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

MotoGp – Marquez in fiducia - Rins contento - per Vinales è una vittoria : le parole dei primi 3 dopo Jerez : Marc Marquez chiude davanti a tutti a Jerez, Rins e Vinales completano il podio: ecco le dichiarazioni dei migliori 3 nel post gara dopo la caduta di Austin, Marc Marquez torna subito a dominare. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti sul circuito di Jerez, dall’inizio alla fine, chiudendo senza sbavature. Una grande vittoria per il campione in carica che tiene dietro Alex Rins e Maverick Vinales, per un podio tutto ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

