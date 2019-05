MotoGp | l’ammissione di Marquez | “nei primi cinque giri ho avuto paura Avversari? Oggi

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Il pilota della Honda ha parlato della vittoria ottenuta a Jerez, svelando le sensazioni avvertite durante la gara Seconda vittoria stagionale per Marc, il pilota della Honda si impone a Jerez e torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Austin. Un successo che vale doppio per lo spagnolo, risalito in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins.AFP/LaPresseFelice e soddisfatto nel post gara il campione del mondo, che ha svelato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “sapevo che qui sarebbe stata una gara difficile, con l’asfalto nuovo eravamo tutti vicini. Quando ho visto il sole ho subito pensato che sarebbe stata la mia gara, volevo correre così tenendo il mio passo, con tempi costanti. Lottavo contro me stesso, non guardavo la lavagna dei tempi. Non mi interessavo chi fosse dietro, ho corso solo contro di me. ...