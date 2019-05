MotoGp | Jerez | Iannone ko | problemi alla caviglia

MotoGp Jerez - forfait Iannone : la caviglia non è a posto : Niente GP di Spagna per Andrea Iannone. L'abruzzese dell'Aprilia, infortunatosi per una caduta nelle Libere4 sulla pista di Jerez, non ha superato i controlli medici che hanno preceduto l'avvio del ...

MotoGp - Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez : bene anche Morbidelli [TEMPI] : Marc Marquez in palla nel warm up di Jerez, male invece Valentino Rossi lontano dai migliori anche stamane Dopo una caduta ad inizio warm up, Marc Marquez si è ripreso alla grande andando a piazzarsi al primo posto questa mattina sul circuito di Jerez. In attesa della gara che vedrà Quartararo partire dalla pole position, buona prova anche per Franco Morbidelli giunto quaerto dietro a Marquez appunto, alla Yamaha di Vinales parso in ...

MotoGp - goffa caduta per Marquez nel warm up di Jerez [VIDEO] : Marc Marquez ha iniziato la sua domenica in quel di Jerez con una caduta molto strana in uscita dai box Marc Marquez è stato protagonista di una caduta abbastanza anomala ad inizio warm up in quel di Jerez. Il pilota della Honda ha avuto qualche problema con l’inserimento delle marce, proprio durante l’uscita dai box. Marc si è sporto per dare un’occhiata a ciò che stesse accadendo alla sua moto, rallentando pian piano ...

MotoGp - ultimi test negativi : Iannone non gareggerà a Jerez! : MotoGp, Andrea Iannone non correrà la gara di Jerez a causa dell’incidente che lo ha visto protagonista ieri in pista MotoGp, Andrea Iannone ci ha provato sino all’ultimo, ma non riuscirà a correre quest’oggi il Gp di Jerez. Il pilota della Aprilia ha avuto un incidente ieri con la sua moto ed è stato valutato dai medici “unfit” per la gara odierna. Stamane Iannone ha provato ad effettuare un ultimo test in ...

MotoGp – Marquez soddisfatto a Jerez - lo spagnolo svela : “la caduta di Lorenzo? Ecco cosa gli ho detto” : Marc Marquez, il record rubato da Quartararo e le cadute di Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

MotoGp – Valentino Rossi tra errori e sfortuna a Jerez - il maestro superato dai suoi allievi : “se sono orgoglioso di Pecco e Franco? Da lunedì…” : Valentino Rossi sincero, simpatico e senza peli sulla lingua al termine della giornata di qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, ...

MotoGp Jerez - Rossi : «Passi avanti - ma sarà dura» : Valentino Rossi commenta così, ai microfoni di Sky Sport MotoGp, la tredicesima piazza in griglia nel Gp di Jerez, in programma domani. Rossi è rimasto fuori dalla Q2, alle spalle di Vinales e ...

MotoGp Jerez - Rossi : «Buon feeling - sono stato sfortunato» : Jerez - ' Ieri eravamo in difficoltà, ma oggi siamo migliorati molto. In FP3 ero abbastanza forte e abbiamo chiuso bene. Abbiamo avuto un buon feeling con la moto, mi sentivo bene. sono stato ...

MotoGp – Yamaha ufficiali in difficoltà a Jerez - Dovizioso non sottovaluta Vinales e Rossi : “non sono messi male come passo” : Andrea Dovizioso commenta il successo dei piloti satellite Yamaha e la debacle di quelli ufficiali nelle qualifiche di Jerez de la Frontera: il parere del forlivese della Ducati Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

MotoGp Jerez - i due volti della Yamaha. Rossi cercherà il miracolo : Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - Le qualifiche del Gp di Spagna evidenziano una serie di tratti su cui, favoriti e non al Mondiale di MotoGp , dovranno riflettere. Primo: c'è una Yamaha che ...

MotoGp Jerez 2019 - chi sono i favoriti dopo le qualifiche : Il nove volte campione del mondo è apparso in difficoltà fin dalle prime battute e il tredicesimo posto in griglia " mancata qualificazione in Q2 " va a complicare una gara già di per sé difficile. ...

