MotoGP | GP Spagna 2019 | come vedere la gara gratis e in chiaro Orari e programma su TV8

MotoGP - GP Spagna. Warm up : 1° Marquez - 10° Dovizioso - 15° Valentino Rossi. Iannone out : Nessuna conseguenza per il campione del mondo, che prosegue senza problemi il Warm up. La gara della MotoGP scatta alle 14. MotoGP, i tempi del Warm up 1 Marc Marquez 1'37.595 2 Maverick VINALES 1'...

MotoGP - GP di Spagna 2019 : Andrea Iannone non correrà! Fatale la botta alla caviglia sinistra rimediata in FP4 : Andrea Iannone è costretto a dare forfait per il GP di Spagna 2019, quarto round del Mondiale di MotoGP, in seguito alla rovinosa caduta rimediata in curva 11 della quarta sessione di prove libere di ieri che ha provocato un forte dolore alla caviglia sinistra. Già ieri erano sorte forti preoccupazioni riguardo la presenza del pilota Aprilia nel Gran Premio odierno, e anche se gli ultimi accertamenti e l’esame della TAC hanno escluso ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi e Dovizioso scelgono le gomme per la gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara molto interessante nella quale saranno i particolari e forse i gradi centigradi a fare la differenza. La riasfaltatura del circuito andaluso infatti ha cambiato i riferimenti per i piloti e la presenza o meno del sole potrebbe mutare sensibilmente il LIVEllo di grip. Per ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

MotoGP - GP Spagna. Yamaha ufficiali in ombra in qualifica - team satellite protagonista : Una griglia particolare, speciale, che fa riflettere e che ti riporta in una dimensione inattesa. Fabio Quartararo in pole , il più giovane nella MotoGP dell'era moderna con 20 anni e 14 giorni dopo ...