MotoGp – Dovizioso | sorriso amaro | “a Jerez facciamo fatica | venuti fuori i soliti

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Una gara da bene ma non benissimo - volevo il podio” : “bene ma non benissimo”. Questo è il riassunto del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può definirsi soddisfatto del suo quarto posto nella gara di Jerez de la Frontera, ed i motivi li spiega ai microfoni di Sky Sport. “volevo il podio – esordisce – Peccato non essere stato in grado di centrare il terzo posto. La gara è stata veloce sin da subito e non mi ha ...

MotoGp a Jerez - vince Marquez e triplete spagnolo. Dovizioso quarto - male Valentino Rossi : Marc Marquez conquista il Gran Premio di MotoGp di Jerez de la Frontera. Nella quarta tappa del Motomondiale, lo spagnolo della Honda si piazza davanti ai connazionali Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Maverick Vinales (Yamaha). quarto il ducatista Andrea Dovizioso seguito dal compagno di team Danilo Petr

VIDEO GP Spagna MotoGp 2019 - Highlights e sintesi : dominio di Marc Marquez - Dovizioso quarto - rimonta di Valentino Rossi : Marc Marquez ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha ben controllato in avvio della gara e poi è scappato via non lasciando spazio agli avversari, il Campione del Mondo ha ampiamente riscattato la caduta di Austin e si è portato in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Alex Rins che oggi ha concluso in seconda piazza dopo il trionfo negli USA. Buon quarto posto di Andrea ...

MotoGp Jerez - domina Marquez - 2° Rins - poi Viñales. Dovizioso 4° - Rossi è 6° : Gli sbarbatelli possono aspettare. Il 'vecchio' Marquez, per la prima volta il più anziano della prima fila da quando corre in MotoGP, regola gli scalpitanti cavallini della Yamaha Petronas, in quest'...

MotoGp - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

Ordine d’arrivo MotoGp - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Marquez favorito - Dovizioso ci crede. Valentino Rossi cerca la grande rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente accesa e vibrante, aperta a ogni risultato come hanno suggerito le qualifiche e le varie prove disputate nell’arco del weekend: il campionato sbarca in Europa e si incomincia a fare tremendamente sul serio, la lotta per il titolo iridato si è infiammata e ci sarà grande battaglia ...

MotoGp - GP Spagna. Warm up : 1° Marquez - 10° Dovizioso - 15° Valentino Rossi. Iannone out : Nessuna conseguenza per il campione del mondo, che prosegue senza problemi il Warm up. La gara della MotoGP scatta alle 14. MotoGP, i tempi del Warm up 1 Marc Marquez 1'37.595 2 Maverick VINALES 1'...

MotoGp - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...