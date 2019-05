Moto3 | Risultato GP Spagna 2019 | Niccolò Antonelli torna al successo dopo tre anni

Moto3 - GP Spagna 2019 : risultato warm-up. Andrea Migno davanti a tutti : Andrea Migno si porta davanti a tutti nel warm-up del GP di Spagna 2019 della Moto3, valido come quarto round del Mondiale di categoria. Il ventitreenne di Cattolica ha trovato un convincente 1:46.553, ben quattro decimi meglio del tempo fatto registrare nella qualifica di ieri, e sembra così aver risolto i problemini sulla sua KTM Bester Capital Dubai che lo avevano frenato durante il weekend e che lo costringeranno a partire dalla tredicesima ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole! Bene gli altri italiani : Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà Dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della ...

Moto3 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Gabriel Rodrigo è il migliore con il record della pista - cinque italiani accedono al Q2 : Uno strepitoso Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo della terza sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round del Campionato in programma a Jerez de la Frontera. L’argentino del Team Kömmerling Gresini è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:46 ed ha siglato il nuovo record della pista andalusa con un mostruoso 1’45″745 fatto segnare nell’ultimo run della ...

Moto3 - risultato FP2 GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli precede il compagno Suzuki e Fernandez - 5° un buon Fenati : Dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del campionato e primo appuntamento della primavera/estate europea. Niccolò Antonelli ha confermato il proprio stato di forma ideale in questo avvio di stagione nelle prove contro il tempo ed ha stampato il miglior crono del turno con un 1’46″795 fatto segnare ...

Moto3 - risultato FP1 GP Spagna 2019 : John McPhee il migliore davanti a Canet e al sorprendente Riccardo Rossi. Quinto Dennis Foggia - indietro Fenati : E’ del britannico John McPhee il miglior crono delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) l’alfiere della Honda (Petronas Spinta Racing) ha trovato il best time di questo turno nelle ultime battute precedendo di 147 millesimi il leader del campionato Aron Canet (+0″147) sulla KTM Sterilgarda Max Racing Team e il sorprendente rookie nostrano ...

Moto3 - GP USA 2019 : risultato e classifica. Aron Canet trionfa su Masià - Andrea Migno fantastico terzo : Aron Canet ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale Moto3 che si è disputata ad Austin. Lo spagnolo, terzo in Qatar all’esordio e dodicesimo due settimane in Argentina, è balzato in testa alla classifica generale alla pari con il connazionale Jaume Masià che oggi ha concluso in seconda posizione dopo aver posto il proprio sigillo a Termas de Rio Hondo. I due iberici hanno approfittato al meglio della caduta del giapponese ...

Moto3 - GP Usa 2019 : risultato warm-up. Fenati il più veloce sul passo gara davanti a Canet e Suzuki - 9° il pole-man Antonelli : Dopo un sabato completamente stravolto e condizionato dal maltempo che ha colpito il Texas, la domenica del Gran Premio delle Americhe 2019 è cominciata con un cielo soleggiato ed una pista asciutta che ha consentito il regolare svolgimento del warm-up per la classe Moto3. In condizioni di asfalto secco Romano Fenati si conferma il più competitivo del lotto e, dopo aver stampato il miglior tempo nelle FP1 e FP2 del venerdì, si impone anche al ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP USA 2019 : Niccolò Antonelli mago della pioggia - è pole ad Austin! : Uno splendido Niccolò Antonelli (Honda SIC58) centra la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Moto3, la sesta dalla sua carriera, un Risultato che gli mancava addirittura dal Gran Premio del Qatar 2018. Dopo la cancellazione della terza sessione di prove libere a causa dei violenti temporali (con annesso rischio di fulmini) che hanno imperversato sulla pista di Austin, i piloti si sono tuffati sulle Qualifiche senza ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato e classifica gara. Jaime Maisà vince in volata - Tony Arbolino fantastico terzo : Jaime Masià ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è andata in scena una gara molto spettacolare e incertissima fin sulla linea del traguardo, nel corso dei 21 giri abbiamo assistito a continui sorpassi e cambiamenti in testa tanto che al traguardo sono giunti nove piloti racchiusi in appena otto decimi (e ben quindici in due secondi). Il 18enne spagnolo, scattato dalla pole ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato warm-up. John McPhee è nettamente il più veloce davanti a Toba e Rodrigo. 4° Arbolino - 6° Fenati con un buon passo : La domenica di Termas de Rio Hondo si è aperta con un intensissimo turno di warm-up del Gran Premio d’Argentina 2019 in cui lo scozzese John McPhee ha demolito la concorrenza inanellando una serie di crono molto convincenti e ottenendo il miglior tempo in 1’49″175 (3 decimi meglio rispetto alla migliore prestazione personale delle qualifiche). Il pilota del Team Petronas Sprinta Racing ha messo in campo un potenziale davvero ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : risultato qualifiche. Masià centra la prima pole in carriera davanti a Canet e Arbolino - bene gli altri italiani : Jaume Masià (Bester Capital Dubai) conquista la prima pole position della carriera nella classe Moto3 e partirà dalla prima casella della griglia di partenza nel Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa del Motomondiale. Lo spagnolo classe 2000 si è confermato uno dei più veloci su questa pista dopo aver mantenuto una buona costanza di rendimento nelle prove libere, stampando uno strepitoso 1’48″775 nel penultimo tentativo ...

Moto3 - Risultato GP Qatar 2019 : Kaito Toba fa impazzire il Giappone - 2° Dalla Porta in volata : E’ il Giapponese Kaito Toba (mai stato sul podio prima di oggi) a centrare il primo successo stagionale del Mondiale 2019 di Moto3 sul tracciato di Losail (Qatar). Il nipponico, sulla Honda del Team Asia, ha beffato in volata il nostro Lorenzo Dalla Porta (+0″053) sull’altra Honda del Leopard Racing mentre l’autore della pole Aron Canet si è classificato in terza posizione (+0″174) sulla KTM del Sterilgarda Max ...