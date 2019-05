Moto3 | Jerez | vittoria per Antonelli | Vietti terzo

Moto3 Jerez - che urlo Antonelli. Per il team Sic58 storica doppietta : Una storia meravigliosa: sulla pista dove Marco Simoncelli aveva conquistato a 17 anni il suo primo successo iridato in 125, 2 maggio 2004,, il team Sic58, creato da papà Paolo per onorare il figlio ...

Moto3 - doppietta Sic58 a Jerez : vince Antonelli proprio dove vinse per la prima volta Marco Simoncelli : Moto3, Antonelli vittorioso e Suzuki secondo in quel di Jerez: una doppietta da urlo per il team Sic58 Il destino a volte si impegna a creare situazioni incredibili. Il team Sic58 quest’oggi ne sa qualcosa, dato che è riuscito a piazzare una doppietta incredibile con Antonelli vittorioso e Suzuki secondo, proprio in quel di Jerez, pista sulla quale Marco Simoncelli ha vinto la sua prima gara in carriera. Commosso il padre del Sic, il ...

Moto3 Jerez - pole Dalla Porta; Vietti scatta terzo : C'è tanta Italia nelle prime posizioni della griglia della Moto3 a Jerez, sede del quarto Gp del mondiale 2019, nonché primo in Europa, con quattro piloti tricolori nei primi cinque posti. In pole ...

