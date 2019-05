Moto3 | GP Spagna 2019 | l’apoteosi di Niccolò Antonelli nella memoria di Marco Simoncelli

Moto3 - Risultato GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli torna al successo dopo tre anni precedendo Suzuki e Vietti - out Masià : dopo oltre tre anni Niccolò Antonelli (Honda SIC58) torna a festeggiare, vincendo in grande stile il Gran Premio di Spagna 2019 della Moto3. Il romagnolo centra il suo quarto alloro in carriera, superando il compagno di scuderia giapponese Tatsuki Suzuki per 242 millesimi, mentre al terzo posto si piazza un incredibile Celestino Vietti (Sky Racing VR46) che conferma quanto di buono fatto vedere in questo weekend e sale sul gradino più basso del ...

Moto2 e Moto3 - la diretta LIVE del GP di Spagna : - di Redazione SkySport24 12 minuti fa In tv potete seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, , mentre online avrete la cronaca in tempo reale su skysport.it con il nostro LIVEblog - ...

Moto3 - GP Spagna 2019 : risultato warm-up. Andrea Migno davanti a tutti : Andrea Migno si porta davanti a tutti nel warm-up del GP di Spagna 2019 della Moto3, valido come quarto round del Mondiale di categoria. Il ventitreenne di Cattolica ha trovato un convincente 1:46.553, ben quattro decimi meglio del tempo fatto registrare nella qualifica di ieri, e sembra così aver risolto i problemini sulla sua KTM Bester Capital Dubai che lo avevano frenato durante il weekend e che lo costringeranno a partire dalla tredicesima ...

LIVE Moto3 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Dalla Porta a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la Moto3. La classe più leggera va in scena per warm-up e gara per vedere chi si aggiudicherà il quarto appuntamento stagionale, dopo aver viste tre differenti vincitori nei primi tre capitoli del campionato. A scattare Dalla pole position sarà il nostro Lorenzo Dalla Porta, in un vero e proprio festival italiano, con quattro nostri ...

Moto3 - GP Spagna : Dalla Porta conquista la pole. Quattro italiani nei primi cinque posti : Quattro italiani nei primi cinque , ma è il numero 48 a sbucare dal quartetto. Un po' a sorpresa, per la verità, Lorenzo Dalla Porta agguanta una pole position inaspettata dopo due giorni passati a ...

Spagna - a Dalla Porta la pole in Moto3 : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà Dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad ...

Spagna - a Dalla Porta la pole in Moto3 : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà Dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole! Bene gli altri italiani : Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà Dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della ...

Moto3 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Gabriel Rodrigo è il migliore con il record della pista - cinque italiani accedono al Q2 : Uno strepitoso Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo della terza sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round del Campionato in programma a Jerez de la Frontera. L’argentino del Team Kömmerling Gresini è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:46 ed ha siglato il nuovo record della pista andalusa con un mostruoso 1’45″745 fatto segnare nell’ultimo run della ...

VIDEO Moto3 - GP Spagna 2019 : gli highlights delle prove libere del venerdì : Giornata di prove libere per quanto riguarda la Moto3 per il GP di Spagna in quel di Jerez: dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione, in testa una buonissima per l’Italia, c’è Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere la giornata odierna con gli highlights di tutte le prove libere del venerdì. VIDEO highlights prove libere MOTO 3 JEREZ Foto: Valerio Origo

Moto3 - GP Spagna : prove libere a Niccolò Antonelli - ma la sorpresa è Riccardo Rossi : Partendo dalle sorprese, il primo nome da annotarsi sul taccuino è quello di Riccardo Rossi , il rookie del team Gresini fin qui sempre in ombra, e poi balzato al nono posto del primo giorno di libere ...

Moto3 - risultato FP2 GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli precede il compagno Suzuki e Fernandez - 5° un buon Fenati : Dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del campionato e primo appuntamento della primavera/estate europea. Niccolò Antonelli ha confermato il proprio stato di forma ideale in questo avvio di stagione nelle prove contro il tempo ed ha stampato il miglior crono del turno con un 1’46″795 fatto segnare ...

Moto3 - risultato FP2 GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli precede il compagno Suzuki e Fernandez - 5° un buon Fenati : Dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del campionato e primo appuntamento dell’estate europea. Niccolò Antonelli ha confermato il proprio stato di forma ideale in questo avvio di stagione nelle prove contro il tempo ed ha stampato il miglior crono del turno con un 1’46″795 fatto segnare ...

Moto3 - risultato FP1 GP Spagna 2019 : John McPhee il migliore davanti a Canet e al sorprendente Riccardo Rossi. Quinto Dennis Foggia - indietro Fenati : E’ del britannico John McPhee il miglior crono delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) l’alfiere della Honda (Petronas Spinta Racing) ha trovato il best time di questo turno nelle ultime battute precedendo di 147 millesimi il leader del campionato Aron Canet (+0″147) sulla KTM Sterilgarda Max Racing Team e il sorprendente rookie nostrano ...