Moto2 | Lorenzo Baldassarri | “Bellissima vittoria | il weekend era partito male ma poi…”

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 - GP USA 2019 : risultato e classifica. Vince Tom Luthi - Mattia Pasini 4° - Lorenzo Baldassarri cade : E’ di Thomas Luthi la vittoria del GP degli USA, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin lo svizzero del Team Dynavolt Intact GP si è imposto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Marcel Schrötter (+2″532) e lo spagnolo Jorge Navarro (+3″836) su una sorprendente Speed Up. Degni di menzione Mattia Pasini e Luca Marini. Il romagnolo, rientrano nel Circus per sostituire l’infortunato ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marcel Schrötter conquista la pole - Lorenzo Baldassarri solo 15° : E’ del tedesco Marcel Schrötter la pole position del GP degli Stati Uniti, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin il centauro tedesco del Dynavolt Intact GP ha siglato il best time di 2’10″785, sciorinando nel Q2 una prestazione degna di nota. Una giornata, giusto ricordarlo, caratterizzata dalle condizioni climatiche molto difficili, che ha costretto l’organizzazione a rimandare più volte le ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Schrotter fa il vuoto - risale Lorenzo Baldassarri : Il tedesco Marcel Schroetter si conferma a proprio agio sul circuito di Austin e, dopo aver dominato le FP1, si conferma anche nel corso della seconda sessione di prove libere 2 della classe Moto2 nel GP delle Americhe 2019. L’esperto centauro della Kalex Dynavolt ha primeggiato con il crono di 2’09″982, rifilando ben mezzo secondo al compagno di squadra Thomas Luthi: l’elvetico, fermatosi a 0.508 dalla vetta, ha comunque ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Luca Marini il migliore davanti a Lowes ed a Schrötter. Lorenzo Baldassarri è 12° : Luca Marini dà dei segnali importanti nel corso delle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale 2019 di Moto2. Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46, grazie ad una serie di giri estremamente veloci, ha concluso la sessione in testa con il crono di 1’44″220, candidandosi ad un ruolo di primo piano in questo weekend. Il fratellino di Valentino Rossi, però, dovrà guardarsi alle sue spalle, perché ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : Lorenzo Baldassarri a caccia del bis per allungare nel Mondiale - ma gli avversari non mancano : Il Mondiale Moto2 si è aperto poco più di due settimane fa con la fantastica vittoria di Lorenzo Baldassarri nella prima tappa stagionale in Qatar, ma ora è giunto il momento di proiettarci al prossimo appuntamento in programma dal 29 al 31 marzo in Argentina. Il tracciato di Termas de Rio Hondo, località in provincia di Santiago del Estero nel nord del Paese, ospita il Gran Premio d’Argentina del MotoMondiale dal 2014 mentre fino al 1999 ...

VIDEO Lorenzo Baldassarri vince il GP Qatar - Highlights e sintesi gara Moto2 : volata vincente su Luthi : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale Moto2. Il pilota della Flexbox ha giganteggiato sul circuito di Losail interpretando la gara nel miglior modo possibile: prende il comando delle operazioni durante il secondo giro, ha poi scandito il passo cercando la fuga ma negli ultimi due giri ha dovuto lottare con il rimontante Luthi riuscendo a batterlo in una volata mozzafiato. Di seguito il VIDEO con gli ...

Moto2 - GP Qatar 2019. Lorenzo Baldassarri : “Che finale sulle spine - bello vincere così. Pensavo di fare il fuggitivo” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale Moto2. Il pilota della Flexbox HP 40 si è reso protagonista di una gara sbalorditiva sul circuito di Losail, un fulmine nel deserto che ha conquistato il suo terzo sigillo in carriera. Il nostro portacolori ha dettato il ritmo in testa fin dal secondo giro, nel finale ha duellato con Luthi e lo ha fucilato in volata esultando sotto la bandiera a scacchi. Il ...

Moto2 - Risultato GP Qatar 2019 : IMMENSO Lorenzo Baldassarri! Vittoria da batticuore - Luthi beffato di un soffio! : Un fulmine nel deserto di Losail. Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale Moto2: il pilota della Flexbox HP 40 ha ottenuto il terzo successo in carriera dopo essersi imposto a Misano nel 2016 e a Jerez lo scorso anno. Un sigillo d’autore per il 22enne che ha interpretato la gara in maniera davvero meravigliosa: prende il comando delle operazioni nel corso del secondo giro, guadagna un piccolo margine e ...

Moto2 - Risultati FP2 GP Qatar 2019 : Lorenzo Baldassarri svetta davanti a tutti - bene Locatelli e Bastianini : E’ del nostro Lorenzo Baldassarri il miglior crono delle prove libere 2 delle categoria Moto2 a Losail (Qatar), sede del primo round del Mondiale 2019. Il centauro nostrano ha concluso le sue prove con il crono di 1’58″635, completando un’ottima sessione ed avendo dei feedback positivi per le qualifiche di domani e la gara di domenica, visto che si è girato in condizioni molto simili a ciò che i centauri avranno nel ...