Moto2 e Moto3 | la diretta LIVE del GP di Spagna

Moto2 e Moto3 - la diretta LIVE del GP di Austin : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa MotoGP™ on Twitter Twitter " @COTA is @marcmarquez93's territory Will the @HRC_MotoGP rider take his 7th victory in Austin today? #AmericasGP " - di Redazione ...

Motomondiale - l'Argentina 'loca' di Moto2 e Moto3 : l'analisi sulla gara di Rio Hondo : Cosa si saranno detti? Probabilmente il sei volte Campione del Mondo di motociclismo gli avrà dato qualche consiglio per correggere qualcosa, dopo averlo visto dal divano in tv. Alla fine della gara, ...

Moto2 e Moto3 - la diretta LIVE del GP d'Argentina : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 15 minuti fa Il warm up La domenica di Termas si è aperta con il warm up : pista sporca, ma temperatura dell'asfalto simile a quella di ieri, 25.3°, mezzo grado di ...

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella minima cilindrata è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in 2’06″097 dopo ...