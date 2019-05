tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2019) Un velivolo della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco e ha compiuto und'nell'aeroporto moscovita di Sheremetzevo. I passeggeri, fanno sapere i media russi, sono ...

SkyTG24 : Mosca, fiamme a bordo di un aereo: atterraggio d'emergenza: 5 feriti - Corriere : Atterraggio d'emergenza per un jet in fiamme, cinque passeggeri feriti - MiloDagostino : RT @danieledann1: ?? #Mosca: Aereo dell'#Aeroflot in fiamme esegue atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto #Sheremetyevo. Passeggeri evac… -