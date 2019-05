Montanelli fa lo sconto alle colpe di Pitigrilli

romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2019)fa lodi– In questi giorni, forse il 5 o forse il 9 maggio, secondo fonti diverse, è l’anniversario della nascita di, nato nel 1893 e morto, la data è certa, l’8 maggio del 1975. E qualche giornale ne approfitta per raccontare la vicenda terrena di uno scrittore di grande successo internazionale, oscurato in Italia dall’onta di essere stato una spia dell’Ovra.Le fonti, vatti a fidare di internet, lo dànno nato a Torino oppure a Saluzzo. Dino Segre, figlio di un ufficiale del regio esercito, di religione israelita, e di una farmacista cattolica che lo fece battezzare all’insaputa del padre, scelse lo strano pseudonimo –per ricordare la stola di petit-gris che ornava le spdella madre – per nascondere un cognome ebreo che non amava, per ripicca contro i parenti che non gli perdonavano di essere stato ...