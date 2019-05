Mondiale Endurance - La Toyota è campione del mondo costruttori

quattroruote

(Di domenica 5 maggio 2019) Laha vinto la 6 ore di Spa-Francorchamps, penultima prove del2018-2019, conquistando così la certezza matematica del titolocon una gara danticipo. Fernando Alonso, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima hanno conquistato oggi il quarto successo stagionale, tagliando per primi il traguardo di una gara pazza sotto il profilo del meteo, che ha visto i piloti destreggiarsi tra freddo, pioggia, grandine e neve. Alle spalle della#8 si sono piazzate due LMP1 private: la Rebellion Racing #3 di Menezes, Laurent e Berton e la SMP Racing di Aleshin, Petrov e il rookie Vandoorne.festeggia il titolo. Non tutto è andato liscio per lanella 6 ore di Spa, perché la vettura numero 7 che aveva condotto buona parte della corsa è dovuta rimanere ferma ai box per ben 11 minuti a causa di un problema con un sensore della parte ibrida ...

