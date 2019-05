Missili da Gaza e raid sulla Striscia | 6 morti palestinesi | un israeliano Giù palazzo

Hamas sta lanciando Missili contro Israele in risposta all’uccisione di 4 palestinesi nella Striscia di Gaza : Sabato mattina l’esercito israeliano ha detto che più di 90 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il Centro e il Sud di Israele in risposta all’uccisione di quattro palestinesi avvenuta venerdì nella Striscia di Gaza ; la maggior

Nuovi Missili tra Israele e Gaza : tregua sempre più in dubbio : La tregua è ormai appesa a un filo. Dopo le dichiarazioni di Netanyahu, che aveva affermato di essere pronto a nuove azioni militari e di entrare anche in forze nei territori nemici, altri razzi palestinesi sono partiti in direzione della città di Ashkelon, per fortuna senza vittime. Poi, mercoledì, l'esercito israeliano ha attaccato alcune postazioni di Hamas. La situazione sembra dunque ben lontana da una risoluzione. Continuano gli scontri ...