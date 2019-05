lastampa

(Di domenica 5 maggio 2019) Molto presto più nessuno andrà in palestra. Negli Stati Uniti, pronto a invadere il mondo, è nato un nuovo dispositivo che consentirà a tutti di fare yoga o ginnastica stando a casa propria. Ora c'è il: costa 1495 dollari, si applica al muro con quattro tasselli e cambierà la ...

LaStampa : Molto presto più nessuno andrà in palestra. - LaStampa : Mirror, lo specchio interattivo che ti dà lezioni di fitness - olgatuleninova : RT @olgatuleninova: Tiziano (Tiziano Vecellio) 'Titian' Venere davanti allo specchio 'Venus in front of the mirror' (1553-54). https://t.c… -