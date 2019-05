Ministero dell' Ambiente * G7 | COSTA | « CHI CONCEPISCE L' ECONOMIA SECONDO I VECCHI

Tutti i nomi dei formaggi francesi contaminati ritirati dal Ministero della Salute : anche a marchio Carrefour - Lidl - Auchan e non solo : Quali sono i formaggi francesi contaminati oggetto dell'ultimo provvedimento del Ministero della Salute e dunque ritirati dal mercato? Nelle ultime ore, l'allerta intorno ad una specifica tipologia di prodotti è partito dalle autorità francesi per svilupparsi in tutta Europa e dunque in Italia dove gli alimenti in questione (appunto) sono venduti sotto più nomi e anche marchi (di varie e conosciutissime catene di supermercati). Considerando che ...

Animali - Ministero della Salute : con la ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

Roma - Raggi prende in “prestito” generali dal Ministero della Difesa per guidare 5 Dipartimenti : dai vigili a Tutela ambiente : La sindaca Virginia Raggi chiede in “prestito” al ministero della Difesa ben cinque generali di Brigata e di Corpo d’Armata da mettere a capo di altrettanti Dipartimenti dell’amministrazione di Roma. Un tentativo, filtra dal Campidoglio, di portare legalità e controllo all’interno di alcuni settori delicati della macchina capitolina, insieme a competenza e senso pratico. I militari scelti sono quattro dell’Esercito Italiano e uno ...

concorso al Ministero della Giustizia : previste 1850 assunzioni : Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha firmato il decreto con cui si annuncia l'avvio di una procedura concorsuale per l'assunzione di 1850 funzionari giudiziari. A tale numero, inoltre, si dovranno aggiungere circa 900 assistenti giudiziari, i quali verranno assunti attraverso lo scorrimento di graduatorie già preesistenti. Secondo quanto affermato dal Ministro, l'obiettivo principale è quello di svecchiare la pubblica ...

Concorso Regione Campania - oggi l’incontro decisivo al Ministero della Funzione Pubblica : Passaggio decisivo per il bando del Concorso Regione Campania: oggi, 2 maggio 2019, la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma prima della Pubblicazione. La procedura di selezione inizierà a giugno e da settembre ci saranno le prime assunzioni. Vediamo assieme i dettagli dell’incontro e il programma del Concorso. Guida completa al Concorso Regione Campania Concorso Regione Campania: l’incontro decisivo al ...

Raffineria di Milazzo - ammesse più di 200 parti civili al processo ai tre manager : anche il Ministero dell’Ambiente : Sono più di 200 le parti civili ammesse al processo che vede imputati gli ultimi tre direttori della Raffineria di Milazzo. Tra queste anche il ministero dell’Ambiente, oltre ad associazioni ambientaliste, comuni e persone fisiche. Il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Orifici, ha anche autorizzato la citazione in giudizio come responsabile civile della Raffineria. Disastro colposo e getto pericoloso di ...

Alitalia - fonti del Ministero dello Sviluppo economico : nessun contatto Di Maio-Toto : Non vi sono stati contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il Gruppo Toto in merito a Alitalia . Dunque sono da considerarsi prive di fondamento le ricostruzioni che descrivono un incontro a ...

Kabul - attacco al Ministero dell'Informazione : 7 morti e 8 feriti - FOTO : ...

Kabul : attacco terroristico al Ministero dell’Informazione - morti due attentatori. I Talebani negato l’attentato : Kamikaze e uomini armati hanno attaccato la sede del ministero dell'Informazione nel centro Kabul. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali alla Bbc, la sede del ministero e' stata attaccata da tre terroristi: uno si e' fatto esplodere all'ingresso, un altro e' stato ucciso dalle forze di sicurezza, ma un terzo e' riuscito a penetrare nell'edificio, asserragliandosi molto probabilmente al primo piano. Le informazioni sono ancora confuse, ...

È in corso un attacco contro il Ministero della Comunicazione afghano - a Kabul : Questa mattina c’è stata una grossa esplosione nel centro di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, e successivamente un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio che ospita il ministero della Comunicazione. Un portavoce del ministero ha confermato l’attacco, senza fornire altri

Esplosione e spari a Kabul - sotto attacco il Ministero dell'Informazione : Roma - La sede del ministero dell'Informazione afghano, nel centro di Kabul , è sotto attacco. Lo ha riferito la Bbc dopo che il ministero dell'Interno ha confermato una Esplosione, seguita da scambio ...

Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato il piano per l’ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il piano per l’ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (che si trova nella zona di Peretola, incastrato tra i monti, la città e l’autostrada A11), che prevede la costruzione di una

Targhe personalizzate anche in Italia - il Ministero delle Infrastrutture detta le regole : Al cinema si ricordano 'Outatime' sulla De Lorean di Ritorno al futuro e 'Ecto-1' della macchina dei Ghostbusters. Negli Usa ci si pu imbattere in Targhe di ogni genere da 'Iamlate' al motto obamiano '...