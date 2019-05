Milan | Gattuso | In ritiro ho visto una squadra arrabbiata | ora la voglio rivedere

Milan - Gattuso : «Le dimissioni non esistono - ho due anni di contratto» : Io spento? La mia storia la conoscete, posso essere un uomo spento? Non mollo e lotto come ho sempre fatto, se no starei a casa con i miei figli e i miei cani in giro per il mondo. È solo un momento ...

Serie A Milan - Gattuso : «Dimostreremo di essere ancora vivi» : MilanO - "La squadra si è allenata bene, è incazzosa. Non è il massimo andare in ritiro ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. I giocatori devono capire la maglia che indossano, non ci ...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “la parola dimissioni per me non esiste - l’obiettivo è la Champions” : L’allenatore del Milan ha sottolineato come non rassegnerà le sue dimissioni, anche in caso di sconfitta con il Bologna “Ho due anni di contratto, la parola dimissioni per me non esiste, il mio unico obiettivo è andare in Champions League e il resto non conta nulla“. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, si esprime così in merito al suo futuro sulla panchina rossonera, sempre più traballante dopo gli ultimi ...

Milan-Bologna - tra ritiro e dimissioni : Gattuso è scatenato : “Il ritiro? Ho deciso una roba che non volevo fare ma ci sono regole da rispettare, da parte tutti. Nei momenti di difficolta’ bisogna capire l’ambiente e la maglia che si indossa: ho fatto la scelta del ritiro perche’ mi sembrava che tutti non ci stavamo piu’ con la testa. Siamo insieme da quattro-cinque giorni, questo ci ha rafforzato, vedremo domani”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa, alla ...

Milan - Gattuso chiede il riscatto : 'Dimostriamo di essere arrabbiati' : Hanno velocità, hanno cambiato modo di giocare ma ripeto, domani possiamo ancora affrontare la squadra più forte al mondo, ma abbiamo il dovere di dire la nostra, dimostrare che siamo vivi'. ...

Milan - Gattuso : "Non mi dimetto - ho due anni di contratto. Ritiro? Scelta mia" : Sfida delicata domani sera per il Milan contro il Bologna. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per continuare a credere nella Champions, come riconosce il tecnico Gattuso nella conferenza stampa ...

Milan - alta tensione : Gattuso urla in allenamento [DETTAGLI] : Il Milan non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Gattuso non trova la vittoria da due giornate e nell’ultimo match sconfitta contro il Torino nello scontro Champions League, alla dirigenza non è andato giù l’atteggiamento della squadra oltre a chiari errori dal punto di vista tecnico. Adesso i rossoneri sono al lavoro per preparare la partita casalinga contro il Bologna, partita assolutamente da non ...

Milan - 4 nodi per Gattuso : modulo - gol - gestione e leadership : Quattro nodi per quattro giornate. Lo slogan fa senza dubbio un certo effetto ma è solo simbolico, perché Rino Gattuso dovrà scioglierli ben prima di arrivare alla fine del poker con Bologna, ...

Milan - Gattuso se la gioca fino alla fine : Matteo Basile Il tecnico ha sempre difeso la squadra, ora chiede di metterci la faccia E venne il giorno che Gattuso perse la pazienza. No, non vale a nulla il solito adagio che lui sia tutto cuore e grinta e che sia solito farsi prendere dal nervosismo. No, le mattane di quando era calciatore sono soltanto un vecchio ricordo. Ora è un allenatore e quando si arrabbia lo fa a ragion veduta. E in questo momento difficile per il suo ...

Milan – Via non solo Gattuso - sarà rivoluzione tecnica : si pensa a un dirigente importante - Leonardo trema : La sua presenza è costante, forte, importante. In questi giorni delicati Leonardo, come da normale compito di ogni dirigente, sta seguendo la squadra curando nel minimo dettagli ogni situazione che potrebbe destabilizzare l’ambiente. Ha seguito la vicenda Gattuso, confermato fino a fine stagione, ma siamo sicuri che lui sarà ancora in rossonero? Domanda che si pone la Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne. La società starebbe ...

Milan - Gattuso e il ritiro : l'ultimo tentativo per salvare la stagione : MilanO - Un costante processo di scollamento che alla fine ha portato alla decisione estrema di un ritiro punitivo lungo cinque giorni . Inizia oggi pomeriggio la permanenza della squadra rossonera a ...

Polveriera Milan - Gattuso sbotta contro Bakayoko : i motivi del ritardo sono alquanto imbarazzanti : Il centrocampista francese si è presentato all’allenamento con oltre un’ora di ritardo, dicendo a Gattuso di aver terminato la benzina in tangenziale Un provvedimento durissimo, scattato nel pomeriggio di ieri quando Gattuso ha colto nel gruppo un certo senso di irresponsabilità in vista di quattro partite decisive per il futuro del Milan. Spada/LaPresse La squadra rossonera andrà oggi in ritiro punitivo fino al match di lunedì ...

Le notizie del giorno – Infarto per il portiere Casillas - pugno duro di Gattuso al Milan : Le notizie del giorno – “Tutto sotto controllo qui: un grande spavento, ma ora e’ tutto a posto”: è il messaggio di Iker Casillas, il portiere ha postato sul suo profilo twitter una foto dal letto di ospedale, col pollice in alto dopo l’Infarto che l’ha colpito nella giornata di oggi durante l’allenamento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Milan resterà in ritiro a Milanello per cinque giorni, da domani pomeriggio fino alla partita ...