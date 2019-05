Meteo shock | l’Uragano Artico flagella l’Italia | situazione drammatica per il maltempo

meteoweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019)– Ilche sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uraganoche dalla scorsa notte stando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di 200km/h in montagna e di 130km/h in pianura, non solo al Nord ma anche in Sardegna e Sicilia occidentaledove infuria il maestrale. I fenomeni più estremi hanno colpito il Nord nella notte e nelle prime ore del mattino, adesso stanno “scivolando” giù verso il Centro: in pieno giorno (dati delle ore 15:00) piove con appena +6°C a Bologna, +7°C a Modena, +8°C a Viterbo, +9°C a Firenze, Perugia e Ancona. La neve sta cadendo fin dai 400 ...

