METEO | NEVE E GRANDINE A MAGGIO Previsioni | peggiora al Nord nelle prossime ore

METEO - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : freddo - temporali e neve a bassa quota al Nord in serata - domani grandine e neve anche al Centro : Sarà un primo weekend di maggio all’insegna del freddo e del maltempo in Italia a causa dell’arrivo di un’irruzione artica molto tardiva sulla Penisola. Nevicate sulle Alpi, piogge e temporali da Nord a sud sul Paese si stanno verificando già oggi, ma domani si sentiranno gli effetti più forti di questa ondata di freddo di inizio maggio che ci farà ripiombare in pieno inverno fino a lunedì 6, quando il Nord si sarà liberato del maltempo che ...

Emilia Romagna Allerta METEO per Temporali - Vento e Neve : Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna ha emesso il seguente bollettino di Allerta Meteo per rischio Temporali, Vento e Neve. Valido dalle 00:00 del 05 maggio 2019 fino alle 00:00 del 06 maggio 2019 Grado di Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di BO, RA, FC, RN; Grado di Allerta GIALLA per criticità idraulica per le ...