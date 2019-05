Mertens a KissKiss | «Il prossimo anno resto | vediamo la società cosa vuole fare»

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019)a KK: “Il, mi trovo bene con il gioco di Ancelotti! Adessola” Driesè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria contro il Cagliari.«Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, non abbiamo giocato veloce ma abbiamo provato a pareggiare. Alla fine per fortuna abbiamo vinto.Come giudichi questa stagione?«Quest’, diciamo la verità, se guardiamo alle altre squadre possiamo dire di essere dieci punti davanti alla seconda: è un risultato che dice che abbiamo fatto bene. Possiamodi più ma comunque ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto. Anche oggi potevamopiù gol, purtroppo non ci siamo riusciti ma laimportante è che abbiamo vinto. Era importante per la fiducia e per chiudere bene la stagione. non potevamobrutte figure».Il tuo futuro?«Il ...