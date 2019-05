Mercato Napoli | sondato il terreno per Van de Beek | la situazione

CalcioMercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

CdS – Il Napoli sarà molto attivo sul Mercato. Ecco i profili seguiti : Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli sarà molto attivo nel prossimo mercato. Si cercheranno rinforzi in quasi tutte le zone del campo rispettando, come sempre, la filosofia del del club. De Laurentiis e Giuntoli, dunque, ricercheranno profili giovani ma di qualità. Sulle fasce i nomi più gettonati restano Trippier del Tottenham e Toljan di proprietà del Borussia Dortmund. Per il centrocampo, invece, i nomi ...

CalcioMercato Napoli - il doppio colpo per la prossima stagione è servito : la nuova squadra di Ancelotti prende già forma : Calciomercato Napoli – Un solo obiettivo in casa Napoli in questo finale di stagione: concludere al meglio la stagione. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra azzurra nelle ultime settimane ma nel complesso la stagione può essere considerata positiva. Ricordiamo che è iniziato da poco un nuovo progetto con Carlo Ancelotti in classifica ed il secondo posto per una squadra come il Napoli rappresenta quasi un miracolo ...

Il Mattino sul Mercato del Napoli : tra trattative difficili e obiettivi più abbordabili : Tra gli attaccanti, sotto osservazione lo spagnolo Ayoze Perez, rivelazione del Newcastle di Benitez, che può ricoprire più ruoli in attacco e riesce a fare la differenza soprattutto alle spalle della prima punta. Seguito anche il centrocampista dell’udinese De Paul, molto Innanzitutto l’esterno di attacco del Psv, Lozano, da tempo nel mirino di Giuntoli e che piace molto ad Ancelotti, che rimase stregato dalla prestazione del messicano nel ...

Mercato Napoli - la moglie di Trippier è in città : indizio di mercato : mercato Napoli, la moglie di Trippier è in città: i dettagli Secondo quanto riferisce SKY Sport per le vie della città spunta un possibile indizio di mercato: nei giorni dell’incontro tra Aurelio de Laurentiis e Mino Raiola per discutere il futuro di Lorenzo Insigne, è stata avvistata Charlotte Trippier, moglie del terzino del Tottenham classe 1990, che piace davvero molto alla dirigenza partenopea. Ne ha parlato anche Ancelotti in ...

Atalanta - Hateboer si sfoga : “Basta Mercato! Se ne parla sempre - pure in modo scorretto : mi riferisco alle voci sul Napoli!…” : Hans Hateboer, parla del Napoli e delle voci relative al calciomercato Il terzino destro dell’Atalanta, Hans Hateboer di recente accostato al calciomercato Napoli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto ha dichiarato: Calciomercato Napoli, l’ammissione di Hateboer Impossibile, oggi, nominare il mercato… «Se ne parla sempre, pure in modo scorretto. Mi riferisco alle voci sul Napoli. Io ...

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di Mercato in entrata e del futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...

CalcioMercato Napoli - Trippier è sempre più vicino : il retroscena che fa sognare i tifosi azzurri : La moglie del giocatore inglese è stata avvistata a Napoli nei giorni scorsi, ennesima conferma di una trattativa arrivata ormai in fase avanzata Il Napoli è sempre più vicino a Trippier, terzino inglese di proprietà del Tottenham. Arrivano conferme sullo stato avanzato della trattativa tra il club azzurro e quello londinese, che provano a ridurre la distanza tra domanda e offerta rimasta ampia dopo la prima proposta. Foto Fabio ...

LOZANO AL NAPOLI?/ CalcioMercato - intesa col giocatore Psv : operazione da 45 milioni : Hirving LOZANO al NAPOLI? C'è l'accordo con il giocatore e con Mino Raiola per regalare l'esterno del PSV a Carlo Ancelotti.

CalcioMercato Napoli – Hysaj e Mario Rui pronti a salutare : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riporta una notizia di mercato relativa al Napoli. A quanto pare, secondo la rosea, Elseid Hysaj e Mario Rui saranno ceduti. Il primo non sarebbe contento di giocarsi il posto con Ghoulam e sarà messo sul mercato (l’Inter è alla finestra, ndr). Il suo agente Giuffredi avrebbe già avvertito il Napoli della volontà del suo assistito. Per quanto riguarda Hysaj, invece, sarà lui stesso ...

CalcioMercato - Napoli e Udinese asse di Mercato - i dettagli : Nella prossima estate il Napoli potrebbe tornare a fare affari con l’Udinese. Non è un mistero che al club azzurro piaccia Rodrigo De Paul, anche se per il jolly argentino sembra essere ancora in vantaggio l’Inter. Nella società dei Pozzo c’è comunque un altro calciatore molto stimato dal ds Giuntoli: Seko Fofana, ora ai box per un problema al bicipite femorale. Il 23enne ivoriano, è un centrocampista di grande sostanza e dinamismo, non è ...

CalcioMercato Napoli : si avvicina Hateboer per la difesa : Calciomercato Napoli: si avvicina Hateboer per la difesa Prosegue la caccia ai nuovi rinforzi in vista della prossima stagione per il Napoli. avvicinatisi con forza al centrocampista francese classe ’92 della Fiorentina Jordan Veretout, i partenopei continuano a guardare verso i giocatori che già militano in Serie A. La lunga caccia al terzino potrebbe finalmente terminare nei prossimi mesi. Gli azzurri si sarebbero infatti ...

CalcioMercato Napoli - affare sfumato : va al Real Madrid per 60 mln! : Calciomercato Napoli, Mendy al Real Madrid Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un obiettivo di mercato del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Mendy per 60 milioni va al Real Madrid, è inarrivabile per il Napoli”. Leggi anche Napoli-Cagliari, Il Mattino: “Il grande gelo sul San Paolo: col Cagliari il minimo dell’era ADL” Mercato Napoli, ...

Mercato : Juve - Inter e Napoli su Guimarães - ma occhio al Chelsea... : Di solito quando si parla di giovani brasiliani, ci aspettiamo di vedere tacchi, dribbling, tocchi di suola e giochetti di prestigio. È il "futebol bailado", divertente di sicuro, ma non sempre ...