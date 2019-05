Meghan Markle | la nascita del Royal Baby mette a rischio il Palazzo

Aspettando Baby Sussex - per Meghan Markle si prospetta il parto indotto in ospedale : La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa ...

Meghan Markle - il principe William ironizza su baby Sussex : 'Non lo so - non ho iltelefono' : La saga del parto già avvenuto di Meghan Markle è infinita e il principe William aumenta la nebbia sul royal baby della duchessa di Sussex. Tra chi sostiene che il royal bebè sia già nato e chi no è ormai guerra a colpi di indizi, sospetti, congetture e speculazioni. C'è chi parla addirittura di un silenzio forzato dovuto al parto cesareo della duchessa. Ad unificare il sentimento di sconforto e di sfiducia nella monarchia da parte di media e ...

Royal Baby - Meghan Markle super mamma : «Non mi fermo qui - voglio avere tanti figli» : Meghan Markle ha già partorito il Royal Baby, o forse darà il benvenuto al suo primo bambino in queste ore, ma è improbabile che la duchessa del Sussex resterà mamma di un solo bambino. L’attrice 37enne ha rivelato di volere molti figli in un’intervista del 2014 rispolverata in Inghilterra in queste ore: il che significa che Baby Sussex potrebbe essere impostata per avere un fratello più giovane il più presto possibile. Insomma, una ...

Meghan Markle - il royal baby potrebbe essere nato : Harry annulla impegni : C'è sempre più mistero intorno alla nascita del royal baby, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry. Secondo diversi organi di stampa, tra cui Il Messaggero, ci sono però alcuni indizi che suggeriscono che il bambino (o probabilmente la bambina) potrebbe essere già nato: Harry ha infatti annullato i suoi impegni in Olanda ed, in più, sarebbero state avvistate coperte rosa nei pressi di Windsor. Il royal baby forse già nato, coperte rosa ...

Il bebè di Meghan Markle non è ancora nato : 'perderebbe credibilità' dice Arbiter : Non sarebbero più credibili la Regina Elisabetta nè Meghan Markle se avessero nascosto che il royal baby Sussex è già nato: così la pensano i sudditi e una parte dell'opinione pubblica inglese secondo un ex consigliere della Casa Reale. Un'affermazione tranchant dopo la rincorsa di notizie sulla presunta nascita già avvenuta del figlio di Meghan ed Harry. La Regina, Meghan Markle e il royal baby Sussex già nato Gli equilibri a Buckingham Palace ...

Il royal baby è nato? Meghan Markle e Harry non lo faranno apparire : le nuove regole imposte dalla coppia : Il royal baby è nato? La domanda è destinata a restare senza una risposta ufficiale da parte dei genitori, almeno per il momento. Meghan Markle ed Harry hanno chiesto privacy...

Meghan Markle : probabile parto cesareo per il royal bebè secondo una ginecologa inglese : Il royal baby Sussex di Meghan Markle potrebbe nascere con un taglio cesareo alla 41esima settimana. La duchessa ha una gravidanza geriatrica e il parto potrebbe essere indotto oppure direttamente cesareo. È quanto sostiene una ginecologa inglese intervistata da uno dei più gettonati tabloid di gossip britannico. Meghan Markle, il royal baby Sussex nasce forse con parto cesareo Si parla di gravidanza geriatrica per la duchessa di Sussex Meghan ...

Meghan Markle - perché potrebbe fare un parto cesareo : Meghan Markle ha partorito? Voci e smentite si rincorrono, ma finché non ci sarà l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace si tratta solo di ipotesi. Nel frattempo, ci si inizia a preoccupare anche di come andrà il parto della futura mamma. Nonostante fonti vicine a Meghan Markle sostengano che lei desideri un parto che sia il più naturale possibile, senza farmaci e senza anestesia, molto probabilmente non andrà così. Esclusi il parto in casa, ...

'Il royal baby non è nato' - una fonte anonima smentisce i rumors sul parto di Meghan Markle : ... visto che il tempo della gravidanza è ormai scaduto, ma se c'è una certezza è che il bambino non è ancora nato e che i suoi genitori non stiano nascondendo nulla né ai sudditi, né al resto del mondo.

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

Meghan Markle - auto con coperte rosa avvistate vicino a Frogmore Cottage : la royal baby è nata? : È nato? O forse sarebbe meglio dire: è nata? Si prevede che Meghan Markle ed Harry annuncino la nascita del loro primo figlio a breve. Il bambino, che sarà il settimo in linea...

Meghan Markle si fa bella : foto del royal baby Sussex forse già questo week end : Meghan Markle potrebbe farsi fotografare con il già nato royal baby Sussex proprio questo week-end. L'indizio arriverebbe dal suo truccatore, appena sbarcato a Londra 'a sorpresa'. foto del royal baby Sussex di Meghan Markle tra sabato e domenica Che il royal baby sia già nato, a questo punto, è più una certezza che altro. La "gravidanza infinita" di Meghan Markle è arrivata ben oltre il limite di tempo previsto. E, data l'età della mamma e il ...