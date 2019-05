Medio Oriente | Israele invia esercito al confine con Gaza | ‘Possibile offensiva’

Medio Oriente - 150 missili di Hamas e Jihad contro Israele. Che risponde con bombardamenti su Gaza e chiude i valichi : Nuova escalation tra Israele e Hamas, dopo i nuovi scontri di venerdì alla barriera di confine con la Striscia di Gaza nell’ambito della Grande Marcia del ritorno in corso dal 30 marzo. Le autorità israeliane hanno annunciato la chiusura dei valichi con la Striscia – quello pedonale di Eretz e quello merci di Kerem Shalom – dopo che oltre 150 razzi sono stati lanciati da Hamas e la Jihad islamica verso Israele. Decine sono stati ...

Medio Oriente. Novanta razzi sparati da Gaza - Israele risponde con i raid : Un militante di Hamas ucciso durante i raid aerei di Israele sulla Striscia di Gaza, venerdì 3 maggio, Ap, . Una selva di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza contro il sud d'Israele dove ...

Unicef : Vaccini per 34 mln bambini in 2019 in Medioriente-Nord Africa : Dall’inizio dell’anno, l’Unicef insieme con governi, Nazioni unite e ong Partner ha raggiunto oltre 34 milioni di bambini con campagne di vaccinazione in Paesi colpiti da conflitto e che ospitano rifugiati in Medioriente e Nord Africa, fra cui Iraq, Giordania, Libia, Sira, Sudan e Yemen. In Iraq, solo 4 bambini su 10 ricevono tutti i Vaccini consigliati prima del loro primo compleanno. Quest’anno oltre 8 milioni di bambini nel Paese hanno ...

Siria - Camerun e Senegal : tre storie tra Africa e Medioriente : “Eccome se lo trovo! Leclerc sapeva che solo un ragazzino sarebbe andato a prendere il fuoco con le mani. Ergo il miglior fuciliere era il fuciliere bambino, il soldato ideale era l’adolescente. Forse proprio per questo non aveva chiesto l’età di Bilong, quando si era venuto ad arruolare. Forse per questo l’aveva raccomandato per la missione. Sembrerebbe che le vittorie di un generale siano direttamente proporzionali alla ...

Medio Oriente : Commissione Ue - domani incontro gruppo coordinamento donatori : Bruxelles, 29 apr 12:39 -, Agenzia Nova, - L'Unione europea ospiterà domani l'incontro annuale di primavera del gruppo internazionale di coordinamento dei donatori a sostegno dell'economia..., Beb,

Allarme cavallette in Medio Oriente : Arabia Saudita - Iran - Pakistan e Yemen invase da milioni di insetti [VIDEO] : L’emergenza cavallette continua ad aggravarsi in Medio Oriente, particolarmente in Arabia Saudita, nel sud-est dell’Iran e nel sud-ovest del Pakistan. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in Arabia Saudita, una seconda generazione si sta avviando verso la fine lungo la costa del Mar Rosso, mentre all’interno delle Paese, gruppi di cavallette adulte hanno deposto le uova ...

Dall'Asia al Medio Oriente - l'imperativo è proteggere i cristiani : Una decina di anni fa, il 18 novembre 2010, scrivevo: «La comunità cristiana oggi è nel mondo la più sistematicamente, violentemente e impunemente perseguitata». In quel momento pensavo al Pakistan, a casi come quello di Asia Bibi, persone condannate a morte in virtù di una legge contro ...

“Le armi cessino di insanguinare la Libia - torni pace in Medio Oriente” : cessino le armi di insanguinare la Libia e la Siria. torni la pace in Nicaragua e tra i popoli del Medio Oriente. Si concluda l’era di distruzione e morte in Africa. Trovino conforto gli abitanti del Venezuela, vittime di una crisi senza precedenti, e dell’Ucraina, destabilizzati da un conflitto ancora in corso. La supplica di Papa Francesco abbrac...

L'Occidente continua ad armare il Medio Oriente : La vendita di armi francesi all'Egitto è passata da 39,6 milioni di euro nel 2010 a 1,3 miliardi di euro nel 2016. Ciò a dispetto del fatto che, nell'agosto del 2013, il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea abbia chiarito che gli Stati membri sono tenuti a sospendere le esportazioni verso l'Egitto di qualsiasi arma o strumento utilizzabile per fini di repressione domestica.L'Arabia Saudita è il principale acquirente ...

“Il trono di sabbia” : dentro al potere in Medio Oriente : “Il trono di sabbia”: dentro al potere in Medio Oriente I venti di guerra soffiano di nuovo sulla Libia; non che ai tempi di Gheddafi la situazione fosse più semplice, d’altra parte, dalla caduta del Colonnello in poi è sempre stato difficile parlare di pace nel paese. La pace è un obiettivo ancora più lontano in Siria dove nonostante il progressivo indebolimento dell’Isis, è ancora lontano un qualsiasi tipo di ritorno alla “normalità”. ...

Oud : i profumi con la nota olfattiva che omaggia il Medio Oriente : Volete avventurarvi nel mondo dei profumi con oud ? Scoprite nella gallery la selezione di Grazia.it. I profumi con nota di oud da provare Editions de Parfums Frédéric Malle Dawn L'ultima fragranza ...

Bambino Gesù - 12 progetti in 10 paesi : dal Medioriente all’Africa al Sud-Est Asiatico : Dodici progetti in 10 paesi del mondo, dal Medioriente all’Africa, dal Sud-Est Asiatico al Caucaso: sono i numeri delle attività di cooperazione internazionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che saranno presentate domani, giovedì 18 aprile, a Roma, nel corso dell’evento “L’Ospedale dei figli del mondo” (ore 16.00, Aula Salviati, piazza S. Onofrio, 4). «L’ospedale dei “figli del mondo” – spiega la presidente dell’ospedale pediatrico, ...