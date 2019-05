Marquez fa il turista a Jerez | Rins primo tra gli umani | bella la rimonta di Valentino

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Archiviata la caduta di Austin, il pilota della Honda si prende la vittoria atornando in testa al Mondiale.e Viñales completano il podio,Rossi in difficoltà La caduta di Austin è già dimenticata, Marctorna a fare la voce grossa a, dominando la gara fin dalla partenza. Un’autentica prova di forza quella del pilota della Honda, che continua a macinare record su record, riprendendosi la testa della classifica generale.AFP/LaPresseIltra gliè Alex, che sfrutta i problemi in gara del team SIC Petronas e sale sul secondo gradino del podio, seguito da un positivo Maverick Viñales. Deve accontentarsi della quarta piazza Andrea Dovizioso, seguito dal compagno di squadra Danilo Petrucci e da un propositivoRossi, riuscito nel finale a recuperare qualche posizione. Gara difficile per il Dottore, che conferma lo ...