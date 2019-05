MARCO VANNINI | NON HA SPARATO ANTONIO CIONTOLI? Video Iene | ' Izzo disse Federico '

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti Alessandro Di Battista e la mamma di MARCO VANNINI stasera 3 maggio alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk d’approfondimento sull’attualità politica “Accordi&Disaccordi”. Venerdì 3 maggio alle 22.45 Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano l’ex parlamentare Cinque stelle Alessandro Di Battista. A poco più di tre settimane dal voto delle europee, la polemica ultima che scuote il governo giallo-verde è incentrata sul tema del ripristino delle province. Con Luigi Di Maio all’attacco della Lega: “Sono ...

La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : troppo dure le condanne per l'omicidio di MARCO Vannini : La famiglia Ciontoli ha annunciato il ricorso in Cassazione per le condanne in appello per l'omicidio di Marco Vannini. Nel secondo grado di giudizio il padre Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Soprattutto la condanna a 5 anni di Antonio Ciontoli aveva sollevato molte polemiche: in primo grado era stato ...

Delitto MARCO VANNINI - ricorso in Cassazione : 'Troppi 5 anni per Antonio Ciontoli' : Il 17 maggio 2015 il giovanissimo Marco Vannini viene ucciso all'interno della casa della famiglia della sua fidanzata con un colpo di pistola esploso dal padre della ragazza, Antonio Ciontoli. In questi anni si è effettuato il processo che, in primo grado, ha determinato la condanna a 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli per omicidio volontario. Successivamente c'è stato il ricorso in secondo grado in cui i legali della famiglia di ...

MARCO VANNINI : lo sparo in casa della fidanzata - le bugie e i soccorsi in ritardo Tutte le tappe : Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata del ragazzo morto, in primo grado ebbe una pena di 14 anni, in secondo venne ridotta a 5: l’ira della mamma di Marco fu incontenibile. Ora Roberta Petrelluzzi, prima della messa in onda della puntata, esprime vicinanza a Martina

"Carezze agli assassini di MARCO Vannini. Non ricordo una presa di posizione del genere di 'Un giorno in pretura'" : "Ho sempre guardato 'Un giorno in pretura' e non ricordo mai una presa di posizione del genere": è solo questo uno dei tanti commenti dei telespettatori che hanno guardato la prima puntata della trasmissione di Rai Tre dedicata all'omicidio di Marco Vannini. Gran parte del pubblico, infatti, si è schierata contro il modo in cui il programma televisivo ha trattato la vicenda, tacciandola di un approccio troppo morbido nei riguardi ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul caso MARCO Vannini : "In molti ci avete chiesto che Un Giorno In Pretura ritornasse in prima serata, e allora eccovi accontentati" - Con queste parole Roberta Petrelluzzi dà il via alla nuova stagione del programma più longevo di Rai 3, Un Giorno In Pretura, andato in onda questa sera con un'anteprima di circa 20 minuti ad anticipare due ore di interrogatori e inchieste volti a raccontare cosa sia davvero il caso Vannini. Sì, perché di questo si è parlato ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul caso MARCO Vannini : Ritorna Un Giorno in Pretura e non senza qualche novità. Il noto programma di Rai 3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi arriva questa sera in prima serata. Una nuova stagione per quattro appuntamenti complessivi che a partire da questa sera, domenica 28 aprile, alle 21.20, racconterà alcuni dei più celebri e discussi processi medio recenti, per approfondire le tematiche che li riguardano e per svelare ciò che, forse, ancora non si è ...

Chi l'ha visto? : Stasera nuove rivelazioni sull'omicidio di MARCO Vannini : Si torna a parlare dell' omicidio Marco Vannini in questa nuova puntata del programma di casi irrisolti di Federica Sciarelli.

Roma - il caso di MARCO VANNINI diventa una lezione all'istituto comprensivo Faggeto : Il caso Marco Vannini (20 anni al momento della morte) è sicuramente una delle vicende giudiziarie più controverse e discusse degli ultimi anni. Data la delicatezza e l'importanza dell'argomento, l'omicidio Vannini non può certo passare inosservato dal punto di vista giudiziario, deontologico e giornalistico. Per tale motivo, il tema è stato trattato presso l'istituto comprensivo Faggeto di Allumiere (Roma) nelle classi I e III A assieme ad ...