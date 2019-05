Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP

MotoGp di Spagna - vittoria di Marc Marquez. Dovizioso e Rossi fuori dal podio : A Jerez la vittoria va a Marc Marquez (Honda). Sul podio del MotoGp di Spagna a seguire Alex Rins (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha). Il francese Fabio Quartararo, che ieri ha aveva conquistato la pole position, ha dovuto abbandonare la gara che lo stava vedendo protagonista. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso e quinto piazzamento Danilo Petrucci in sella a Yamaha. Valentino Rossi, partito dalla quinta fila, ha conquistato il sesto ...

MotoGp - a Jerez trionfa Marc Marquez : 14.47 Marquez vince a Jerez e torna leader. Marc parte a razzo e soffia la prima posizione a Quartararo. Il francese e Morbidelli,entrambi su Yamaha Petronas, cercano di tallonare lo spagnolo che prova a fare la gara nel modo a lui congeniale in solitaria. Quartaro prova a inseguire,ma rompe ed è costretto al ritiro.Secondo diventa Rins su Vinales. Dovizioso passa Morbidelli e punta almeno al terzo posto.Rossi risale, ma il duello più ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

MotoGp – Marquez come Valentino Rossi : Marc ‘strozza’ Quartararo dopo la pole di Jerez [FOTO] : Marc Marquez imita Valentino Rossi: il gesto con Fabio Quartararo al parco chiuso nel post qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera prende ispirazione dal Dottore Fabio Quartararo è diventato il più giovane poleman dell’era moderna, rubando questo fantastico record a Marc Marquez. Il pilota francese della Petronas ha conquistato il primo posto nelle qualifiche del Gp di Jerez, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGP - GP Spagna. Marc Marquez : 'Mi piacerebbe somigliare ad Ayrton Senna' : Purtroppo fa parte dello sport, in quel periodo storico le auto e le moto erano più pericolose di oggi, dopo quell'incidente la sicurezza è stata migliorata, purtroppo questo è il nostro mondo ". ...

MotoGp - Marc Marquez fa il misterioso : “abbiamo capito perchè son caduto ad Austin - ma…” : Il pilota spagnolo ha parlato della caduta di Austin, senza esporsi troppo sui motivi che lo hanno costretto al ritiro L’ultimo Gran Premio di Austin non è stato proprio da ricordare per Marc Marquez, caduto a metà corsa mentre guidava saldamente il gruppo con molti secondi di vantaggio sui rivali. AFP/LaPresse In Spagna il campione del mondo proverà a rifarsi, come sottolineato nel corso della conferenza stampa: “quella in ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Ho capito perché sono caduto ad Austin. Vorrei assomigliare a Senna” : Marc Marquez si presenta carico a Jerez per essere protagonista nel GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Il centauro della Honda è reduce dal clamoroso errore di Austin, era il grande favorito per il successo nel suo feudo prediletto ma è caduto quando stava dominando la gara e dunque andrà a caccia di un pronto riscatto nel primo appuntamento stagionale in Europa. Il pilota iberico oggi era in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez”. Jorge Lorenzo : “Punto a questa gara da inizio anno” : Marc Marquez vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda tornerà in pista nel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : riparte uno dei Mondiali più incerti degli ultimi anni. Ma il destino resta nelle mani di Marc Marquez : Nel prossimo fine settimana il Mondiale MotoGP si rimetterà in cammino, dopo le due settimane di sosta che hanno fatto seguito al Gran Premio degli Stati Uniti di Austin. Al COTA è avvenuto quello che nessuno poteva immaginarsi. Non solo Marc Marquez non ha vinto (interrompendo una serie di sette pole position e sei successi sulla pista texana) ma è addirittura caduto quando era nettamente al comando. Per lo spagnolo, quindi, 25 punti sicuri ...